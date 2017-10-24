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    Açılış öncesi ırkçılar protesto edildi

    Berlin
    24.10.2017 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Federal Meclis 19. dönem ilk oturumunu bugün yaptı. Oturum öncesi meclis kapısında ırkçılık karşıtı protesto düzenlendi.

    ALMANYA Federal meclisi bugün saat 11.00'de açıldı. Açılış öncesi batı kapısında bir gösteri düzenlendi.Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin ilk kez meclise girmesi nedeniyle yapılan gösteride, açılan pankartlarla ırkçılık lanetlendi.

    Açılış öncesi ırkçılar protesto edildi

    'Federal Meclis'te ırkçılığa karşı' pankartı açan göstericilere bazı federal meclis milletvekilleri de destek verdi.

    Açılış öncesi ırkçılar protesto edildi

    Açılış saatine kadar eylemcilerle birlikte meclis önünde toplanan milletvekilleri, açılış saati yaklaşınca eylem yerinden ayrıldı. Eylem protestoların ardından olaysız sona erdi.

    Etiketler: 19. dönem , ilk oturum , Protesto , Bundestag
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