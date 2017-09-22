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    Hürriyet >Kitap Sanat>Açılış bakandan

    Açılış bakandan

    Mehmet ÇINAR / DHA
    22.09.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 22:47

    PERGE Antik Kenti'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra, 7 yılı süren hukuk savaşının ardından ele geçirildiği İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles lahti, yarın Antalya Müzesi'nde düzenlenecek törenle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açılacak.

    Kurtulmuş adına açılış davetiyeleri hazırlandı ve ilgili yer ve kişilere gönderildi.

    Etiketler: Herakles Lahti , Numan Kurtulmuş , gazetehaberleri
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