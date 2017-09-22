Açılış bakandan

22.09.2017 - 22:46 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 22:47
PERGE Antik Kenti'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra, 7 yılı süren hukuk savaşının ardından ele geçirildiği İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles lahti, yarın Antalya Müzesi'nde düzenlenecek törenle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından ziyarete açılacak.
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