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    Acılı baba konuştu: Mezarında ona ninni okuyorum

    Gülseven ÖZKAN
    20 Ağustos 2017 - 21:30Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 21:31

    Anaokulu servisinde can veren 3 yaşındaki Alperen’in babası Serkan Sakin acısını paylaştı: “Tarifi yok… Her gece mezarında oğluma ninni söylüyorum.”

    İzmİr Çiğli’de, okul servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen’in ölümü Türkiye’yi yasa boğarken, baba Serkan Sakin, Hürriyet’e konuştu.

    Sakin Ailesi, hayatlarının en zorlu dönemlerini yaşıyor. Konuşmakta zorluk çeken baba Serkan Sakin (37), okul müdürü ve sahibinin tutuklanması ardından ‘içlerinin biraz da olsa ferahladığını’ söylüyor ve ailece yaşadıkları süreci şöyle özetliyor:

    ‘KALBİMİZ KALDIRMIYOR’

    “Bu işin peşini bırakmayacağız. Yargıya güveniyoruz. Burada ihmaller zinciri var. 8 yaşındaki oğlum Emirhan, kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Hastanede zannediyor, onu görmek istiyor. Büyük kızım Yaren durumun farkında. Çok ağlıyor. Annesi ağladığında susup onu teselli etmeye çalışıyor. Psikolojik destek almayı düşünüyoruz. Kalbimiz kaldırmıyor. Evde duramıyoruz. Gece mezara gidiyor, ona ninni okuyor, masal anlatıyor, öyle geliyorum.” 

    3 yaşında hayatını kaybeden Alperenin gittiği anaokulu kapatıldı3 yaşında hayatını kaybeden Alperen'in gittiği anaokulu kapatıldı

    Etiketler: gazetehaberleri , izmir , çiğli
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