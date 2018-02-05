Acilden normale formla geçilecek

Yeşil kartlılar da sevksiz belediye hastanelerine gidebilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklere göre, artık er ve erbaşların askerliğe gitmeden önceki döneme ait katılım payı borçları askerlikleri tamamlanana kadar ertelenecek. Söz konusu düzenlemenin Milli Savunma Bakanlığı’nın talebi üzerine yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca yeni dönemde, iş kazalarında diş protezlerinin yenilenmesi için bir süre sınırı olmayacak. Ev hemodiyalizi tedavisi için de uzman hekim raporu yeterli olacak.

OBEZİTE AYARI

Tebliğle yapılan bir diğer değişiklikle de, terörle mücadele kanunu kapsamına girmese bile, ateşli silahlı yaralanması nedeniyle malul olanlara, fizik tedavi ve rehabilitasyonda sınır kaldırıldı. Ayrıca obezite ameliyat olma koşulları esnetildi. Artık vücut kitle endeksi 40 kg/m2’nin üzerinde olan kişilere ilave olarak, endeksi 35-40 kg/m2 olan ve hastalığı bulunanlar da obezite ameliyatı olduğunda masraflar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak.

Tebliğle son günlerde gündemde olan acillerle ilgili de düzenleme yapıldı. Artık hastanın acil servise başvurusundan sonra, 24 saat içinde kliniğe yatışı ya da başka bir sağlık kurumunun yataklı kliniğe sevkinde, acil halin sona erdiğine ve bundan sonraki işlemlerin ilave ücrete tabi olacağına ilişkin olarak hasta ve hasta yakınına bilgilendirme formu verilecek. Bu formla hastalarla sağlık kurumları arasında yaşanan ihtilafların bitirilmesinin amaçlandığı vurgulanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, Akdeniz Anemisi ve tromboli gibi hastalıkların teşhisinin konulabilmesi için tetkikler de mevzuata eklenirken, yürüme güçlüğüne ve çeşitli kanser türlerine yakalanma riskine yol açan ataksi telenjektazi tanılı hastaların hastane müracaatlarında muayene katılım payı alınmaması yönünde düzenleme yapıldı.