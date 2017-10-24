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    Acilde çatışma

    Uğur AYAZSIN/ DHA
    24.10.2017 - 21:50 | Son Güncelleme:

    ÜSKÜDAR Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne dün 18.00 sıralarında otomobille gelen bir grup, bahçede bekleyen hasta yakınlarına pompalı tüfeklerle ateş açtı.

    Ateş açılan grup da yanlarında bulunan tüfekle karşılık verdi. Çıkan çatışmada hasta yakını Erol Can Yelküren, Emrah Şişman ve hastane personeli Adem İmaj hafif yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye alındı. Müdahale edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobille gelen grup içerisinden yaralanan bir kişi ise arkadaşları tarafından götürüldü.

    Olayın duyulması üzerine hastaneye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Hastane çevresinde güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı. Hastane penceresi ile tabelasına fişekler ve hastane önünde park halindeki bir ambulansa da saçmalar isabet etti. Görgü tanıkları çatışmanın 5-6 dakika sürdüğünü söylediler. 

    Etiketler: Silahlı çatışma , siyami ersek hastanesi , gazetehaberleri
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