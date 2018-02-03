‘Acil’de 23.00’e kadar poliklinik hizmeti

HÜRRİYET gazetesinin 30 Ocak’ta ‘Aciller acillik’ manşetiyle duyurduğu kamu hastanelerindeki hasta yoğunluğu sonrası yetkililer harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda yeni bir çalışmayla mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı başlattıklarını belirterek, “Mesai dışı poliklinik veya vardiyalı polikliniği adı altında saat 23.00’e kadar hastanelerimiz hastalara bakacaklar. Böylelikle acil servisteki uzun süre bekleyen ayaktan hastalar, ‘mesai kaydırma yeşil alan 2’ dediğimiz polikliniklere kaydırılarak tedavi edilecekler” dedi.

1.5 MİLYONU GEÇTİ

Gümüş, İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisini ziyaretinin ardından acil servislerin iyileştirilmesine yönelik düzenlediği değerlendirme ve bilgilendirme toplantısında, son günlerde acil servisler ve acil servislerin yoğunluğuyla ilgili birtakım haberlerin basında yer aldığını söyledi. Son 2 ay içinde bir takip başlattıklarını ve özellikle birçok ilde hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluştuğunu gördüklerini anlatan Gümüş, şöyle devam etti: “Kamera takip sistemimizde son 1.5 ay içerisinde verilerimizi değerlendirdik. Bu verilere göre, zaten yapmış olduğumuz çalışmayı bir acil tebliği ile sonlandırdık. Türkiye’de günde yaklaşık 1.5 milyon kişi muayeneye geliyor. Hastanelerimize başvuruyor ve bu muayeneler gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde yine günde İstanbul’a baktığımızda 270-300 bin arası muayene, poliklinik muayenesi gerçekleştiriliyor. Bunların 40 veya 45 bini acil servislerde gerçekleşiyor. Mesaiden sonra vatandaşlarımız sağlık hizmeti almak istiyor.”

24 SAATTE 1000 HASTA

Acil olmasa da gerçek semptomu veya sorunu olan vatandaşların acil servisleri tercih ettiğinin altını çizen Gümüş, “İstanbul’da acillerin yüzde 85’ini Sağlık Bakanlığı hastaneleri karşılıyor. 200’e yakın özel hastane var ama bazı fark meselelerinden dolayı ki bizim bilgimize rağmen bazı sorunlar yaşanıyor, vatandaşlarımız marka olarak bildiği, hatta en yakınında değil, kamu hastanelerimize geliyor. İstanbul’da 1000’in üzerinde hasta bakan 16 kamu hastanemiz var. Bu 24 saatlik acil sayı. Türkiye’de günde binden fazla acil hasta bakan 63 hastane var” diye konuştu.

OTOPARKTA VALE HİZMETİ

ACİL servislerin kritik mekanlar olduğunu vurgulayan Gümüş, vatandaşların da mümkünse mesaiden sonra acil servislere önemli bir sorunu yoksa gitmemeleri gerektiğine işaret etti. Gümüş, şunları söyledi: “Vatandaş gelecekse uzatılmış polikliniklerde, kaydırılmış polikliniklerde bu hizmeti kendilerine sunacağız. Yeni tebliğimizde acil servislere önem veriyoruz çünkü acil servisler hastanelerin kalbidir. Bir araçla da geldiğinde vatandaşımıza vale hizmeti de sunacağız. Yanında hastası var, park edecek yer bulana kadar hasta ile beraber gezmeyecek. Gelecek bizim valemiz arabasını karşılayacak. Hastamızı alacağız ve acil servise yönlendireceğiz. Bununla ilgili öncelikle vale hizmeti, ikinci planda hasta karşılama elemanlarımız hastayı alacaklar. Hasta yakınlarının acilin kapısından sonra hastalarını içeri almalarını istemeyeceğiz. Biz alacağız. Bununla ilgili ekipleri kuruyoruz.”

YÜZDE 80’İ ‘ACİL’ DEĞİL

ACİLE gelen 1000’den fazla hastanın yüzde 80’inin gerçek acil hasta olmadığına değinen Eyüp Gümüş, “Örneğin, semptomu, kulak ağrısı, gribal enfeksiyonu olan hasta, problemini çözmek için sabah mesaisi var, işe gidecek ama sabahleyin tekrar hastaneye gelme sorunu var. Acile geliyor. Bu tespitten sonra acil servisleri yeniden dizayn etme hususu ortaya çıktı. Yeni bir çalışmayla, madem bu ihtiyaç var, mesaiden sonra ayaktan sağlık hizmetlerini sürdürecek mekanizmayı da başlattık” ifadelerini kullandı.

KARGAŞA ORTADAN KALKACAK

ACİL servise gelen hastaların ilk değerlendirmesinin sağlık personeli ve hekim tarafından yapılacağını dile getiren Eyüp Gümüş, “Hasta ya acil polikliniğine ya da yeşil 2 dediğimiz, daha hafif olan hastaların, acilin yakınında konuşlandırılan mesai dışı polikliniklerde bakılmasını sağlayacağız. Acil servisleri gezdik, büyük bir kalabalık oturuyor. Bunların hepsi ayakta hastalar, yanında yakınları var. 100 hasta varsa, 300 kişi acil servisin içinde oluyor. Bu kargaşayı bugünden itibaren ortadan kaldıracağız” dedi.

ŞUBAT’A KADAR YENİ ATAMA

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde incelemelerde bulunan Prof. Dr. Eyüp Gümüş, personel sıkıntısına da yapılacak yeni atamalarla çözüm bulacaklarını söyledi. Gümüş, “İstanbul’a en son bin civarında hekim ataması yaptık. Gelecek hafta yine atama haftası. Özellikle bu 63 hastaneye güçlendirecek atamaları başhekimlerden istedik. Şubat ayının sonuna kadar tüm atamaları tamamlayacağız” diye konuştu.