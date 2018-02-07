Acil yardım hattı Ankara’da

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yaptıkları başvurunun “Bu konu şiddet açısından önemlidir” denilerek hemen kabul edildiğini belirtti ve özetle şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddetle mücadelede belediyelerle ortak çalışma önemli. Mağdur nereye başvuracak, hukuki süreç nasıl işleyecek sorularının cevabı Acil Yardım Hattı (0212) 656 96 96 (0549) 656 96 96 numaralı telefonlarından öğrenilebilir. Bu bilinirliğe katkıda belediyelerin rolleri çok önemli. Ankara Büyüksehir Belediyesi bu konuda halkı bilinçlendirme adına bir adım atmıştır. Bu konuda Federasyon olarak bir başka çalışmamız ise belediyelerin danışma merkezlerinde bizim hatların kullanılması. Böyle bir çalışmayı İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ile yaptık. Bizi arayan sayısını üç ayda bir belediyeye vererek şiddetin azalıp azalmadığını kontrol edebileceğiz.”