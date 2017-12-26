Acil tahliye

SURİYE’de başkent Şam’ın doğusunda bulunan Doğu Guta’da insani durum dehşet verici boyutlarda… Muhaliflerin denetimindeki bölgede yaşanan sağlık krizine önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dikkat çekmişti. Erdoğan, Suriye rejiminin ablukası altındaki bölgede acil tedavi olması gereken sivillerin Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili Rusya lideri Vladimir Putin’le görüştüğünü ifade etti. Dün de Doğu Guta’da çalışan sağlık görevlilerinden konuya ilişkin açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı’na konuşan hekimler, bölgede tedavi edilemeyen yüzlerce hasta bulunduğunu duyurdu ve bunların yeterli sağlık hizmeti alabilmeleri için bir an önce tahliye edilmeleri çağrısında bulundu.

SAYI 600’Ü AŞTI

Muhaliflerin kontrolündeki Şam Kırsalı Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Feyiz Arabi, Doğu Guta’daki ablukaya dikkat çekerek, “Bu durum sağlık hizmetlerini de olumsuz etkiledi. Yetersiz ilaç ve tıbbi malzeme yüzünden tahliye bekleyen hastalarımızın sayısı 600’ü aştı. Bu rakam daha artacak; çünkü kayıt sırasını bekleyen hastalar var” dedi. Hekim Muhammed Ketub ise, bu sayının Doğu Guta’da tahliye bekleyen hastaların hepsini yansıtmadığını ifade ederek, şunları aktardı: “Bu rakam sadece Doğu Guta’da tedavi edilemeyen ve Suriye Kızılayı aracılığıyla tahliye edilmek üzere listeye eklenenlerin sayısı.”

Kanser hastalarının tedavisiyle ilgilenen Dr. Visam Ruz da çok sayıda kanser hastasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Hastaların ilaç tedavisine gereksinim duyduğunu anlatan Ruz, “Tahliye bekleyen hastalarımızın çoğunluğu tümörü olanlar ve kalıcı kan hastaları. Bu hastalar, nisandan bu yana tahliye edilmek için bekliyor” dedi.

BİLGİ NOTU

400 bin civarında sivilin yaşadığı sanılan Doğu Guta; Türkiye, Rusya ve İran tarafından 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgeleri içine alınmıştı. Rusya, 22 Temmuz’da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

KORİDOR PLANI GÜNDEMDE

Ankara ve Moskova’nın, Esad rejiminin yoğun abluka altında tuttuğu Doğu Guta’da insani yardım koridoru sağlamak amacıyla işbirliği planları yaptığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasındaki telefon görüşmesinde de, Doğu Guta’ya insani yardım ulaştırılması ve koşulların kötüleşmesinden duyulan endişe üzerinde durulduğu ifade edildi. Türk Kızılayı ve AFAD’ın planladığı yardımlar için askeri güvenlik koridorunun şart olduğu, bu koridor sayesinde bölgeden ayrılmak isteyen sivillerin de tahliye edilebileceği belirtildi. Uğur ERGAN / ANKARA

‘GÖRÜNTÜYÜ NETLEŞTİREBİLİR’

Rusya Bilimler Akademisi’nden Boris Dolgov, Doğu Guta’daki muhtemel Türkiye-Rusya işbirliğini şöyle değerlendirdi: “Doğu Guta, Suriye’deki ihtilafın en karmaşık olduğu ve belki de en çok kanın aktığı bölge. Sürekli anlık değişiklikler yaşanabiliyor. Rusya ile Türkiye arasında Suriye’nin bu bölgesinde başlatılacak geniş çaplı işbirliği sahada görüntüyü daha net hale getirebilir.” Nerdun HACIOĞLU/ MOSKOVA