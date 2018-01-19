Acil, subay ve astsubay alınacak

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan Harp Okullarına subay ve astsubay alımı başladı. Buna göre, acil ihtiyacı karşılamak için, 2018 yılında yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay alımı yapılacak. Alımlar; Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 693 subay ve 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığı için de 300 subay, 600 astsubay şeklinde olacak.



ORTAÖĞRETİM MEZUNU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), subay ve astsubay ihtiyacını karşılamak için kurulan Milli Savunma Üniversitesi, 2018 yılı için alıma başladı. Subay ve astsubay öğrenci alımları en az ortaöğretim mezuniyeti seviyesinde oluyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında, geçen senenin Aralık ayında yapılan anlaşma ile de 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi için askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavlar ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecek. Subay ve astsubay olmak için başvurular ise 9 Ocak’ta başladı ve 15 Şubat da son bulacak. Sınav tarihi ise 18 Mart. Yapılacak değerlendirme sonucu, adaylar en yüksek puandan başlanarak başarı sırasına konulacak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından puan türlerine göre ikinci seçim aşamasına çağrılacak. Harp okullarına bayan ve erkek öğrenci alınırken, astsubay meslek yüksekokullarına ise sadece erkek öğrenci alınacak.



BAYANLAR DA BAŞVURABİLECEK

Başvuru koşullarına gelince; gün ve aya bakılmaksızın harp okulları için en fazla 20 yaşında olmak, astsubay meslek yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak gerekiyor. Lise, dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak gerekiyor. Astsubay meslek yüksekokulları için başvuracak adayların ÖSYM’nin 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan alması ve Milli Savunma Üniversitesi’nin teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan alması şart. Harp Okullarına başvuracakları ise TYT’den 150 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.



Sınava girecek adaylara; ortaöğretim düzeyinde, Türkçe, sosyal bilimler, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, ahlak bilgisi, matematik, fen bilimleri, fizik, kimya ve biyolojiden oluşan beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.