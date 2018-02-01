Acil servisteki 2 kedinin hikayesi

Haber gazetemizin birinci sayfasında ‘Acil servisler acillik’ başlığı ile yayınlandı. Ben haberim için hastaneleri dolaşırken Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ana konum kalabalık dışında bir de kedi olayına rast geldim. Dün akşam saatlerinde önce bazı görüntülerle, sonrasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasıyla hastanedeki kedi üzerinden bir kurgu iddiası dile getirildi. Özetle kediyi hastaneye benim soktuğum iddia ediliyordu.

Öncelikle belirteyim. Görüntülerdeki kedi sadece o gece orada değildi. O hastanenin acil servisini kullananların beyanına göre uzun süredir hastanenin acil servisinde yaşıyordu. Bunu o gece hastanedeki ‘yeşil alan’ önünde konuştuğum hastalar da dile getirdi. Görüntülerde de görülecektir ki kediyi ilk gördüğüm anda cep telefonumla görüntülemeye başlıyorum. Kedi daha sonra kadın doğum acil bölümüne doğru gidiyor. Kadın doğumun yan tarafındaki diğer kedinin yanına ilerliyor. Yani o gece orada 1 değil 2 kedi vardı. İkinci kediyi de görüntüledim. Kedi, orada bekleyenlerin oturduğu koltuğun altına giriyor, ayaklarının arasından geçiyor. Bekleyenler hem benim video çekmemden hem de kediden rahatsız oluyor.

Ben de bunun üzerine kediyi bekleyenlerden uzağa, yani çıkış kapısına doğru yönlendiriyorum. Burada amacım kediyi herhangi bir yere sokmak değil, işimi yapmaya yani video ve fotoğraf çekmeye çalışmak. Görüntülerin tamamı yayınlanırsa benim kediyi dışarı çıkarmaya çalıştığım net olarak görülecektir. İçeriye kedi sokmaya çalışmadığım da ortaya çıkacaktır. Ama hepsinden önemlisi haberimizin ana konusunun da ‘acil servisteki kediler’ değil, acil servislerde yaşanan aşırı yoğunluk olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Haberimin Hürriyet’te yayınlanmasının ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve bakanlık vatandaşın yaşadığı bu soruna duyarlılık göstermiş ve acil servislerdeki yoğunluğu azaltacak yeni düzenlemeler içeren bir genelge yayınlamıştır.