Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor

    Acil servis önünde akılalmaz olay! Doktor yaşam mücadelesi veriyor

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 08:02 | Son Güncelleme:

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanede görevli kadın doktor, başına büyük cam tablanın düşmesi sonucu ağır yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servis bölümünde nöbetçi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ulviye Uzar, çay içmek için servis önündeki banka oturdu. 

    Uzar arkadaşlarıyla sohbet ederken başına hastanenin yanındaki bir binanın son katından cam tabla düştü.

    Olayda yaralanan ve aniden yere yığılan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

    Görevli olduğu hastanede tedavi altına alınan Uzar'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

    Binadan başka camların düşmesi ihtimaline karşı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

    Etiketler: Manisa
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri