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    Hürriyet >Eğitim>Açıköğretime kayıt uzatıldı

    Açıköğretime kayıt uzatıldı

    AA
    21.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:01

    MEB, açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 22 Eylül mesai bitimine kadar devam edeceğini bildirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), açıköğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, açıköğretim okulları kayıt işlemleri, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

    Açıköğretim ortaokulu, açıköğretim lisesi, mesleki açıköğretim lisesi ve açıköğretim imam hatip lisesinin 21 Ağustos'ta başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Eylül tarihinde sona erecek.

    İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, 22 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve açıköğretim irtibat büroları aracılığıyla ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıracak.

    Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, http://aol.meb.gov.tr, http://maol.meb.gov.tr, https://aoihl.meb.gov.tr, https://aio.meb.gov adreslerinden ulaşılabilecek.

    Etiketler: MEB , Açıköğretim , kayıt , Lise
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