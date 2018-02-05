AÖF kayıt yenileme işlemi yapacaklar dikkat! Sistem değişti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 12 Şubat’ta başlayacak, son gün ise 23 Şubat olarak açıklandı. Ancak bahar döneminde bu işlemlerde bazı değişiklikler oldu. Artık öğrencilerin önce ders seçimi yapması, ardından kayıt ücretlerini bankaya ödemesi gerekecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Ödeme yapıldıktan sonra seçilen derslerde değişiklik gerçekleştirilemeyecek. Ders seçimi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri, ders seçiminin tamamlanması ve ücret ödenmesiyle tamamlanmış olacak.

MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan ‘Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü’ sayfasında yer alacak. Ders seçen öğrenciler ödemelerini, kayıt yenileme tarihleri arasında kredi veya banka kartlarıyla Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirler. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 23 Şubat’ta İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23.30’a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeniyle kredi kartıyla ödeme yapılamayacak. Öğrencilerin ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Sadece eski borcunu ödeyen, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

23 ŞUBAT’TAN SONRA SİSTEM KAPANACAK

23 Şubat 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve bahar dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Bahar dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayanlar 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme hakkını kaybedecek. Kayıt yenileme işlemini yapanların, http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini 12-23 Şubat arasında kontrol etmesi gerekiyor.

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