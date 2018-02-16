Açıköğretimde 1 milyondan fazla öğrenci var

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, toplumun her kesiminden vatandaşa ve farklı dezavantajlı gruplara yönelik sunulan yükseköğretim olanaklarının sürdürülebilir nitelikte olmasını hedefleyen AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 1 milyon 224 bin aktif öğrencisi bulunuyor.

Ekonomik ve coğrafi sınırlılık, yaş, cinsiyet, meslek ve engel durumu gözetmeden toplumun her kesimine öğrenim hizmeti ulaştırmaya çalışarak Türkiye'nin yükseköğretim sorunlarının aşılmasında yeri doldurulamaz bir topluma hizmet sorumluluğunu üstlenen AÜ Açıköğretim Sistemi, bu kapsayıcı yönüyle yaşam boyu öğrenmede bir rol sahibi olmayı ve bu çalışmaların uluslararası ve ulusal düzeyde model niteliği taşımasını hedefliyor.

Açıköğretim Sistemi'nin 736 bin çalışan öğrencisinin içerisinde 12 bin 651 askeri personel, 2 bin 277 adli personel, 2 bin 705 akademisyen, 1.508 gazeteci, 161 hakim, 27 milletvekili, 17 bin 197 mühendis, 16 bin 326 sağlık personeli ve 33 bin 626 da öğretmen bulunuyor.

Bu öğrencilerin yanı sıra AÜ Açıköğretim Sistemi 25 bin 50 elli yaş ve üzeri, 6 bin 820 emekli, 23 bin engelli ve bin 700 mahkum öğrenci öğrenim faaliyetlerini sürdürüyor.