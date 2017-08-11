Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, konsere “Kendi Kendine” adlı yeni albümlerindeki şarkılarla başladı.

MECBUREN DİNLEYECEKSİNİZ

Üç sanatçı, esprili bir açılış konuşması yaptı: “Hep beraber MFÖ şarkıları söylemeye hoş geldiniz. Belki bu yeni şarkılarımıza eşlik edemeyeceksiniz ama mecburen dinleyeceksiniz!”

Açıkhava’da müzik şöleni, yeni şarkıların ardından grubun “Ele Güne Karşı”, “Sarı Laleler”, “Sakın Gelme”, “Psikopat”, “Ali Desidero” gibi hitleriyle devam etti. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği MFÖ sahnede 3 saat kaldı. Konser bitiminde grup, seyircinin yoğun isteği üzerine üç kez bis’e çıktı.





UTANMAK YOK

Mazhar Alanson hit şarkılarına başlarken ise izleyiciye şöyle seslendi: “Utanmayın, şarkı söyleyin, bakın ben bile şarkı söylüyorum.”