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Açıkalın emekli, Erün yeni CEO

Hürriyet Haber
27.12.2017 - 21:46 | Son Güncelleme:

MAYIS 2009’dan beri Yapı Kredi CEO’su ve Murahhas Üyesi olan Faik Açıkalın emekliye ayrılıyor. Banka dün Açıkalın’ın 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle emekli olarak ayrılacağını ve görevini 15 Ocak 2018 tarihi itibariyle Gökhan Erün’ün devralacağını açıkladı. Şu an Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün’ün Yapı Kredi CEO’luğuna atanması, ilgili kurumlardan alınacak onayın ardından yürürlüğe girecek. Gökhan Erün görevi devralana kadar Yapı Kredi Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili Niccolò Ubertalli Genel Müdürlüğe vekâlet edecek.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, görev değişimine ilişkin yaptığı açıklamada uzun yıllardır Yapı Kredi’de yürüttüğü başarılı çalışmaları ve liderliği için Açıkalın’a teşekkür ettiğini belirterek “Yapı Kredi son yıllarda güçlü finansal performansının yanı sıra özellikle dijital alanda yaptığı önemli yatırımlar ve gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla ülkemizde dijital bankacılığa yön veren uygulamalar geliştirdi. Faik Bey’e 2009’dan bu yana bankamıza olan hizmetleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. CEO’luk görevine atanan Gökhan Erün’ün de sektörde uzun yıllara dayanan tecrübesi ile bankamızı daha da büyük başarılara taşıyacağına ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

8 YILDIR CEO’YDU

Açıkalın, iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank’ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1998 Mayıs’ında Dışbank’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, Dışbank’ın Fortis Grubu tarafından alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü oldu. Ekim 2007’de Doğan Gazetecilik CEO’su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009’da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 2009 Mayıs’ından bu yana Yapı Kredi CEO’su olarak görev yapan Açıkalın, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

GÖKHAN ERÜN KİMDİR?

Yeni CEO Erün, 1994’te Garanti Bankası Hazine Müdürlüğü’nde iş hayatına başladı. 1999-2004 yılları arasında Ticari Pazarlama Birim Müdürlüğü görevini yürüttü. 2004’te atandığı Garanti Emeklilik ve Hayat Genel Müdürlüğü görevinden sonra 1 Eylül 2005’te Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Görevine 2 Eylül 2015’ten itibaren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili olarak devam eden Erün, aynı zamanda Garanti Bank International N.V.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti Yatırım ve Menkul Kıymetler’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti Bank Romania SA’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

Etiketler: Faik Açıkalın , gazetehaberleri
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