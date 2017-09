'Açık uçlu' sistem

BİLEN DE KONUŞUYOR BİLMEYEN DE

“MEZUN olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart’a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, bir sınava kaderi bağlamak yerine bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, yetkinliğine, başarısına göre hazırlanması. TEOG neden değişiyor? ‘Yaz boz tahtası yaptınız, sürekli değişiyor’... Bilen de konuşuyor bilmeyen de. TEOG’un falan değiştiği yok. TEOG, bir sistem de değil. TEOG’un ne olduğunu bilmeden uzmanlar, konuşuyor. TEOG dediğiniz şey; 8’inci sınıfta ilk sömestr ile ikinci sömestrdaki bir sınavının merkezi olarak yapılmasıdır. Ankara’dan sorular geliyor. Bütün yurtta aynı anda yapılıyor. O sınav, belirleyici oluyor. Üniversite sınavı gibi bir şey. Bunun öğrenciler, veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var, stres var. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım diyoruz.

YAZILILAR DIŞARIDA OKUNUYOR

Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, sosyal bilimlere mi, fen bilimlerine mi, imam hatip lisesine mi, Anadolu lisesine mi gidecek? Nereye gidecekse ikinci 4 yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama, bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın, yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5, 6, 7, 8; bu, bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi, kabiliyeti ne tarafa gidiyor? İzleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda da katkı yapan, yine 8’inci sınıfta sınav yapılıyor. O sınav nasıl oluyor? O sınavın soruları, soru bankasından geliyor. Her okul kendisine göre yapmıyor. Niye? Hormonlama, şişirme olmasın diye. O sınavlar, soru havuzundan. Her okul, her sınıf yapıyor. Okuma sistemini de onlar yapmıyor. Dışarıda okunuyor. Olay, bu.

SINIFTA YAPTIĞI KLASİK SORULAR

Burada elde edilen sonuç, o 4 yılın sonucuyla birleştiriliyor. Bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor. O mezuniyet puanına göre öğrenci, istediği yere yerleşiyor. Böylece ‘torpil oldu, o oldu, bu oldu’, kurslar veriliyor. Çocuklara, çocukluğunu yaşama imkânı tanınmıyor. Stres. Sınava girecek, her tarafı titriyor çocuğun. Burada bir de sorular, test değil. Bayağı sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular. Sosyal bilgiler, şunu anlat. Matematik, şu problemi çöz. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Çalıştıysa öğrenci zaten buna cevap verecek. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE TEK SINAV

(Üniversiteye girişlerde de sınavların basitleştirileceğini dile getirerek) Bir sınav olacak, tek bir sınav; bir müddet daha. Ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek, bu sınav gerçekleşecek. Sınav, tek başına belirleyici olmayacak. Böylece öğrencilerimizin 12 yıllık birikimini 1-2 sa-

atlik heyecana sığdırarak onların geleceğini belirleyemeyiz.”

HÜRRİYET MANŞETTEN DUYURMUŞTU

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın dün açıkladığı liseye geçiş formülüne ilişkin detayları Hürriyet, önceki gün manşetten özel haberiyle duyurmuştu. Haberde, 8’inci sınıfta her dersten bir yazılının sorularının Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderileceği, test yönteminin uygulanmayacağı bilgisi yer almıştı. Başbakan da merkezden hazırlanacak açık uçlu sorularla sınav yapılacağını kayda geçirdi. Hürriyet’in “hormonlu nota merkezden tedbir amaçlı” düzenleme yapıldığı bilgisini de Yıldırım, “O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul, her sınıf kendine göre yapmıyor. Neden? Hormonlama ve şişirme olmasın” sözleriyle doğruladı.