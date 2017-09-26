ASG 2017´de resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video ve performans gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar, Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye, Balat, Adalar ve Kadıköy bölgelerinde bulunan ev ve atölyelerini ziyaretçilere açıyorlar.
Ziyaretçiler ise harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak normalde ziyarete açık olmayan, sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacak.
Sanatı sergilemek ve günümüz sanat piyasasının önemli unsurlardan biri olan ''ağ oluşturma'' için bağımsız bir yapı mantalitesi güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda sanatın herkese erişimine olanak sağlamayı amaçlıyor.
Açık Stüdyo Günleri 2017'de 75'in üzerinde gelen başvuru arasından yapılan seçimlerde sonucunda 50 sanatçı, 41 atölye ve alan, kapılarını 6-8 Ekim tarihlerinde ASG ziyaretçilerine açıyor olacak.
ASG 2017 sanatçıları ve bağımsız sanat alanları:
Ali Alizadeh, Ayşe Töremiş, Ayşen Savcı, Başak Sipahioğlu, Bedia Ekiz, Bulut Bagatur, Cengiz Yatağan, Deniz Beşer, Demet Yalçınkaya, Deniz Önlü, Deniz Örnek, Desen Halıçınarlı, Dila Yumurtacı, Ezgi Sönmez, Fatma Sağ Tunçalp, Gözde Can Köroğlu, Gül Bolulu, Günsel Demirci Dinler, İdil Güral, İrem Nalça, İsmail Onur Gönüllü & Gülşah Öztürk // Atelier Allegory, Hilal Can, Kadir Ulus, Mathilde Melek An, Mehmet Çevik, Meryem Güldurdak, Monika Bulanda, Mutlu Aksu, Nazan Azeri, Nesrin İçen, Nevin Yici, Nuray Özler Yolcu, Özgür Demirci, Rabia Seyhan, Random Art Project (Dilara Bozdağ, Buse Kökçü, Melda Yaramış), Sercan Apaydın, Sedef Karakaş, Şehlem Kaçar, Sevim Kaya, studio-h, Taylan Ünal, Toby & Leah Westberry, Tuğçe Diri, Tülin Yiğit Akgül (Glasst.), Walid Farouk ve Zeynep İnci Şenneyli
Detaylı bilgi için tıklayınız
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün