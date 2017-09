ASG 2017´de resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video ve performans gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar, Taksim, Cihangir, Galata, Karaköy, Tophane, Teşvikiye, Balat, Adalar ve Kadıköy bölgelerinde bulunan ev ve atölyelerini ziyaretçilere açıyorlar.

Ziyaretçiler ise harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak normalde ziyarete açık olmayan, sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacak.

Sanatı sergilemek ve günümüz sanat piyasasının önemli unsurlardan biri olan ''ağ oluşturma'' için bağımsız bir yapı mantalitesi güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda sanatın herkese erişimine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Açık Stüdyo Günleri 2017'de 75'in üzerinde gelen başvuru arasından yapılan seçimlerde sonucunda 50 sanatçı, 41 atölye ve alan, kapılarını 6-8 Ekim tarihlerinde ASG ziyaretçilerine açıyor olacak.

ASG 2017 sanatçıları ve bağımsız sanat alanları:

Ali Alizadeh, Ayşe Töremiş, Ayşen Savcı, Başak Sipahioğlu, Bedia Ekiz, Bulut Bagatur, Cengiz Yatağan, Deniz Beşer, Demet Yalçınkaya, Deniz Önlü, Deniz Örnek, Desen Halıçınarlı, Dila Yumurtacı, Ezgi Sönmez, Fatma Sağ Tunçalp, Gözde Can Köroğlu, Gül Bolulu, Günsel Demirci Dinler, İdil Güral, İrem Nalça, İsmail Onur Gönüllü & Gülşah Öztürk // Atelier Allegory, Hilal Can, Kadir Ulus, Mathilde Melek An, Mehmet Çevik, Meryem Güldurdak, Monika Bulanda, Mutlu Aksu, Nazan Azeri, Nesrin İçen, Nevin Yici, Nuray Özler Yolcu, Özgür Demirci, Rabia Seyhan, Random Art Project (Dilara Bozdağ, Buse Kökçü, Melda Yaramış), Sercan Apaydın, Sedef Karakaş, Şehlem Kaçar, Sevim Kaya, studio-h, Taylan Ünal, Toby & Leah Westberry, Tuğçe Diri, Tülin Yiğit Akgül (Glasst.), Walid Farouk ve Zeynep İnci Şenneyli



