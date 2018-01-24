Açık öğretim ortaokulu kayıtları ne zaman? Mazeretli kayıt şansı

Açık öğretim orta okulu kayıtları, 08-23 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreç içerisinde başvuruda bulunamayan öğrenciler için ise mazeretli kayıt yenileme işlemleri 24-26 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yenileme başvurusu, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ NEREYE YATIRILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerin, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Sınav Bedelini ödemeleri gerekmektedir. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme Sınav Bedeli, 30 TL olarak belirlenmiştir.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir ATM’sine ya da var ise bu bankaların internet bankacılığı

aracılığı ile MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli) 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale bedeli talep etmektedir.)

Kayıt yenileme sınav bedelinin yanı sıra kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa 5 TL’de, Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.

Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için Sınav bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt Yenileme Sınav Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.