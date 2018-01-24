Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Açık öğretim ortaokulu kayıtları ne zaman? Mazeretli kayıt şansı

    Açık öğretim ortaokulu kayıtları ne zaman? Mazeretli kayıt şansı

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

    Açık öğretim ortaokulu kayıtları için beklenen tarih sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu 2. dönem kayıt işlemleri için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, okula devam edebilmek için tamamlamaları gereken süreç hakkında detayları araştırdı. Peki, Açık öğretim ortaokulu kayıtları ne zaman tamamlanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Açık öğretim orta okulu kayıtları, 08-23 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Bu süreç içerisinde başvuruda bulunamayan öğrenciler için ise mazeretli kayıt yenileme işlemleri 24-26 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Kayıt yenileme başvurusu, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

    KAYIT YENİLEME SINAV BEDELİ NEREYE YATIRILACAK?

    Açık Öğretim Ortaokulunda kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerin, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Sınav Bedelini ödemeleri gerekmektedir. 2017 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme Sınav Bedeli, 30 TL olarak belirlenmiştir.

    Öğrenciler, T.C. kimlik numarası beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir ATM’sine ya da var ise bu bankaların internet bankacılığı
    aracılığı ile MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli) 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale bedeli talep etmektedir.)

    Kayıt yenileme sınav bedelinin yanı sıra kayıt yenileme işlemi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacaksa 5 TL’de, Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya kurumda görevli ilgiliye makbuz karşılığında ödenecektir.

    Kayıt Yenileme Sınav Bedeli ödendiği sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın aktifleşmesini engeller. Bunun için Sınav bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz. Kayıt Yenileme Sınav Bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Ortaokulu Kayıt Yenileme Sınav Bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

    Etiketler: aöo , açıköğretim ortaokulu , aöo kayıt yenileme
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri