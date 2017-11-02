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    Açık liselilerden ‘sınavlara erteleme’ talebi

    Hürriyet Eğitim
    02.11.2017 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Örgün eğitime devam edemeyenlerin kaydolduğu Açıköğretim Lisesi öğrencileri sınav tarihlerinin ileri bir tarihe alınması için imza kampanyası başlattı. Kampanyanın gerekçesinde ise ders seçme işlemleriyle sınav tarihleri arasında yeteri kadar çalışma süresinin olmaması gösterildi.

    Örgün eğitime devam edemeyenlerin kaydolduğu Açıköğretim Lisesi’nin öğrencileri, sınav tarihlerinin ileriye alınması için Change.org’da imza kampanyası başlattı. İris Ceren Kıraç’ın başlattığı kampanyanın gerekçesinde ders seçme tarihleriyle sınavlar arasındaki sürenin, sınavlara hazırlanmak için yeterli olmadığı vurgulanırken, ders kitaplarının da bir an önce dağıtılması istendi. Metinde şu ifadelere yer verildi:

    “Açıköğretim Lisesi örgün eğitim-öğretime devam edemeyenlerin diploma alabilmesi için önemli bir fırsat. Ne var ki sistemde ders seçme ve sınav tarihleri arasındaki süre sınavlara hazırlanmak için yeterli değil. Üstüne kitapların dağıtımı ders seçiminden haftalar sonra yapılıyor. Amacımız bu sürecin düzenlenmesiyle açık liselilerin mağdur edilmemesi.

    HALA ELİMDE DERS KİTAPLARI YOK

    Ayrıca 2017-2018 akademik yılı başladıktan sonra bazı ders kitaplarının toplatılması, bir öğretmenle sınıf içinde okula devam edemeyen açık lise öğrencilerinin zorlanmasına neden oluyor. Her ne kadar ders kitapları internette bulunsa da takdir edilmelidir ki ekran üzerinden ders çalışmak zor, o kitapları teker teker bastırmak pahalı. İkisini de yapamayan, yapacak durumu olmayanlar göz ardı edildi. Ziraat Bankası’na para yatırılarak yapılan kaydın ardından ders seçme sisteminin açılması ve öğrencinin hangi dersleri alacağına karar vermesi sınava hazırlanma sürecini rahatlatacak. 12 Eylül’de gerekli ücreti yatırmama rağmen ders seçimimi 18 Ekim’e kadar yapamadım. Ders seçiminden sonra kitapların gelmediğini ve gelmelerine en az 2 hafta daha olduğunu öğrendim. Hala elimde ders kitapları yok. Yardımlarınızı bekliyoruz.”

     

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