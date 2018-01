Açık havada eğlenmeyi öğrenmemiz lazım

◊ İstanbul Winter Dream adlı festivalinizi bir de sizden dinleyelim...

- Selim Demir: 2.5 yaşından başlayarak bizler de dahil olmak üzere çok geniş bir kitleyi içeride ağırlayıp keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak bir alan yarattık. 400 m2 karelik bir buz pateni pisti yaptık. Türkiye’nin çeşitli lunaparklarından gelen yaklaşık 12 tane oyunumuz var. Bunların içerisinde kamikaze, çarpışan arabalar ve gondol yer alıyor. Keyifli bir oyun parkuru var. Gün boyu DJ’ler alanda performans sergiliyor. Tabii ki bir festivalin olmazsa olmazı lezzet sokağımız da var. Burada tatlıcı, köfteci, bozacı, tantuni, mısırcı, midyeci, şekerlemeci, kokoreççi ne ararsanız buluyorsunuz. Bir de hediyelik ve oyuncak satan stantların olduğu bölümler var. 6 bin metrekare alan üzerine kurulduk. Bu arazi esasında 15 gün öncesine kadar toprak olarak yer alan boş bir bölgeydi. AVM yatırımcılarının inanarak destekleriyle beraber orası 15 gün içerisinde dev bir eğlence parkuruna dönüştü.



◊ Kısa sürede büyük başarı...

- Selim Demir: Bizim için bir hayaldi bu. 3 yıldır bu projeyi hayata geçirmek istiyorduk. Bu tarz kış lunaparkı yapma işini konuşuyorduk. Kısmet bu yıla oldu.

- Tuvana Büyükçınar: Dünyada bunun örneklerini görüyoruz ama Türkiye’de bu projeler hep kısa ömürlü oluyor. Yeteri kadar önem verilmiyor. Ben anne olduktan sonra bunu daha iyi gözlemledim. Özellikle kışın çocukların AVM’lerdeki oyun merkezleri dışında gidebileceği, aktivitelere katılacağı açık havada bir yer yok. Açık havada olması aileleri korkutabilir ama soğuk hava hasta yapmaz. AVM’ler havasız ve hastalık riski daha yüksek. Türkiye olarak sokaktaki aktivitelere alışmamız gerekir.





AMACIMIZ KÂR DEĞİL



◊ Dünyada kış festivallerine ilgi nasıl?

- Selim Demir: Kış festivallerine çok büyük ilgi var, özellikle Londra’daki parka. Akın akın hem Türkiye’den hem de dünyanın her yerinden turist çekiyor. İngiltere festival, 17 Kasım-1 Aralık arasında yapıyorlar. Ülkeye gelen turistler muhakkak Winter Wonderland’a uğramadan gitmiyor.

- Tuvana Büyükçınar: Bizim için de çıkış kapısı orası oldu. Bir benzerini “Türkiye’de yapabilir miyiz” dedik.

- Selim Demir: İstanbul Winter Dream, şirketimiz A6’nın biletli yaptığımız ilk iş. En az 2-3 tane bu tarz festival tadında biletli iş yapmak gibi bir hedefimiz var.

- Tuvana Büyükçınar: Bence bir yerden başlamak çok önemliydi. ‘Hayal et ve gerçekleşsin’ sloganı benim hayat felsefemdir. Belki festivalimiz şu an küçük bir bebek ama her bebek büyür. Londra’daki parkta o kadar büyük izdihamlar yaşanıyor ki, bu sene bilet fiyatlarını yükselttiler ki daha az katılım olsun. Bizim amacımız Türkiye’de kâr etmek değil. Herkesin mutlu bir zaman geçireceği ve ‘iyi ki böyle bir şey yapmışlar’ diyebileceği bir festival yapmayı hedefledik.



◊ Ailelerin en çok önem verdiği bir konuda güvenlik. Festival için ne tür güvenlik önlemleri aldınız?

- Selim Demir: Bütün projeyi Avusturya’dan gelen teknisyenler yaptı. Oyuncaklarımızın hepsinin Makine Mühendisler Odası’ndan sertifikalı. Alanda her zaman dört teknisyenimizin bulunuyor ve oyuncakları kontrolleri yapıyor. Alanda yine tüm kazalara karşı ambulans, doktor ve ilkyardım ekipleri de hazır bekliyor.

Artık festivallere eğileceğiz

◊ A46 ekibi olarak ileriki dönemde ne gibi projeleriniz var?

- Selim Demir: Biraz festivallere eğileceğiz. Ekim ayının ilk haftası gerçekleşecek gastronomi üzerine bir festival projemiz olacak. Orada da yine keyifli büyük katılım olan bir etkinlik olacak. Suudi Arabistan ve Katar’da çalışmalarımız var.

◊ Yabancıların Türkiye yatırımları devam ediyor mu?

- Selim Demir: A46’nın geçmişinde yaptığı çizgi dışı projeler sayesinde yaratıcı etkinlik üretme potonsiyeli ortaya koyduk. Bunun dışında sosyal medyanın gücü malum. Çok ciddi takip ediliyor. Bugüne kadar Ortadoğu’da birçok ülkede iş yaptık. Bu projeler bundan sonra da devam edecek.

Aslan da benim gibi heyecanlı

◊ Bir anne olarak oğlunuz Aslan ile gittiğinizde ne yaparsanız İstanbul Winter Dream’de?

- Tuvana Büyükçınar: Valla ben çocuğumla her şeyi denerim. Karakter olarak çok heyecanlı bir yapıya sahibim. Aslan’ı da galiba kendime benzettim bu anlamda. Aslan yönlendirsin beni ve ben peşinden koşarım.



◊ Arz-talep olursa 40 gün uzatılır mı?

- Selim Demir: O da var. Biz 40 gün süre belirledik. 25 Şubat’ta sonlandıracağız diye çalıştık. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Şubat sonunda da uzatma ihtimalini konuşuyoruz. Yani uzatma ihtimali var.



◊ Bu festivalle kaç kişiyi ağırlamayı planlıyorsunuz?

- Selim Demir: 40 günde 80 ile 100 bin arası misafirin buraya gelip bu eğlenceden faydalanmasını hedefliyoruz. Bu bizim temennimiz. Bence toplum olarak sokağa çıkmayı özlediğimizi düşünüyorum. Son iki yıl da maalesef ülkemizde gelişen kötü hadiselerden dolayı herkes evine kapandı. Toplumun bu tür bayrak projelere ihtiyacı var. Sokağa çıkıp keyifle vakit geçirebilecek etkinlikler kıymetli.