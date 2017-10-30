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    ‘’Açık Ders’’lerde yepyeni bir seri başlıyor: ‘’Her Yönüyle Çocuk’’

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 11:37 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi’nin BU + Etkinlikleri kapsamında ilk kez 2016 Bahar döneminde başlayan; sosyal, beşerî ve fen bilimleri alanlarında son gelişmeleri takip etmeye meraklı toplumun her kesimine seslenen “Açık Ders”lerin 2017 -2018 programı bu kez ‘’Her Yönüyle Çocuk’’a odaklanacak.

    Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) katkıları ve Beşiktaş Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan ‘’Her Yönüyle Çocuk Açık Ders Serisi’’ Kasım ayından başlayarak Mayıs sonuna dek her ay farklı bir başlık altında ‘’Çocuk’’u ele alacak.

     

    Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin vereceği dersler kapsamında çocukluğun tanımından, çocuk ve oyun ilişkisine, çocuğun dil ile kurduğu bağdan çocuğun gözünden adalet, eşitlik gibi kavramların nasıl algılandığına farklı temalar çerçevesinden odak noktası ‘’Çocuk’’ olan dersler gerçekleştirilecek.

     

    14 Kasım 2017- 29 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘’Her Yönüyle Çocuk Açık Ders Serisi’’ Akatlar Kültür Merkezi’nde saat 19:00’da başlayacak.

    Etiketler: Üniversite
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