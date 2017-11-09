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    Açığa alınan polisin aracında 40 kilo eroin ele geçirildi

    DHA
    09.11.2017 - 22:05 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’da açığa alınan bir polisin aracında yapılan aramada, 40 kilo eroin ele geçirildi. Kentte yapılan iki ayrı operesasyonda ise 1 ton 272 kilo esrar ele geçirildi.

    Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan yolu üzerinde uygulama noktasında bir süre önce açığa alınan polis memuru İ.G.’nin aracını durdurarak arama yaptı. Aramada, bagaj kısmına zulalanmış paketler içerisinde 40 kilo eroin ele geçirildi. Van’da görevliyken yurt dışına çıkış yasağı olan kişiye yardımcı olduğu gerekçesiyle açığa alınan polis memuru İ.G.’nin eroiniÿVan’danÿİzmir’e götürmek için yola çıktığı saptandı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu bildirildi.

    1 TON 272 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Narkotik ekipleri, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurduğu bir tankerde yapılan aramada ise yakıt kısmınaÿzulalanmış esrar olduğu belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü’ne getirilen tankerde yaklaşık 1 ton esrar ele geçirildi.

    Kocaköy İlçesi kırsalında polisin yaptığı bir diğer operasyonda iseÿ272 kilo esrar bulundu.

    Diyarbakır polisinin 3 ayrı operasyonda ele geçirdiği uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 8.5 milyon lira olduğu açıklandı.

    Etiketler: uyuşturucu , Diyarbakır
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