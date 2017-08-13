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    Acı uğurlama

    DHA
    13 Ağustos 2017 - 22:12Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 22:12

    BATMAN’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci ve Jandarma Uzman Onbaşı Şahan Sezer dün son yolculuklarına uğurlandı.

     27 yaşındaki şehit Kepekci, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Cenaze törenine anne Nigar Kepekci oğlunun parkasıyla, 7 aylık hamile eşi Yasemin Kepekci de eşinin mavi beresiyle katıldı. Şehidin cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Şehit Şahan Sezer’in cenazesi ise Samsun’un Bafra ilçesinden uğurlandı. Baba Hasan ve anne Emine Sezer ile yakınları, bir hafta önce görevine başlayan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi. 

    Etiketler: şehit cenazeleri , Şehit , gazetehaberleri
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