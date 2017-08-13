Acı uğurlama

27 yaşındaki şehit Kepekci, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. Cenaze törenine anne Nigar Kepekci oğlunun parkasıyla, 7 aylık hamile eşi Yasemin Kepekci de eşinin mavi beresiyle katıldı. Şehidin cenazesi, Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Şehit Şahan Sezer’in cenazesi ise Samsun’un Bafra ilçesinden uğurlandı. Baba Hasan ve anne Emine Sezer ile yakınları, bir hafta önce görevine başlayan şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.