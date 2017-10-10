Acı kader... 10 yıl arayla can verdiler

Almanya'nın Butzbach kasabasında üç gencin yaşamını yitirdiği, birinin de ağır yaralanmasına neden olan kaza, Yalman ailesine 10 yıl sonra aynı acıyı yaşattı. Otomobili kullanan ve olay yerinde can veren Paula Yalman'ın (23) ağabeyi Johannes Yalman da Mannheim kentinde meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti. Anne Şükriye ve baba Gebro, Bad Vilbel'deki Süryani Kilisesi'nde taziyeleri kabul ederken "10 yıl önce de kazada Johannes'i kaybettik. Demek ki alın yazımız böyleymiş. Sevdiklerimiz tez gidiyor bu dünyadan" diyerek gözyaşı döktü. Acılı anne ve baba "Kızımız Paula ailemizin gülü, neşesiydi. Son derece arkadaş canlısıydı" dedi.

ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU



Kazada can veren 20 yaşındaki Julia Kabaca'nın annesi Hediye Kabaca da gözyaşlarına boğuldu. Kabaca, "Kızım 6 ay Amerika'da kalıp İngilizce öğrendi. Giessen Justus Liebig Üniversitesi'nde pazartesi günü (dün) İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü'ne başlayacaktı. İngilizce öğretmeni olmak onun en büyük arzusu ve hedefiydi" diye konuştu. Kabaca, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı'ya acılı günlerinde yanlarında olduğu için teşekkür etti.

TÜRKİYE'YE DÖNECEKTİ



İşletme öğrenimi görmeye hazırlanırken kazada can veren Kazım Cihan'ın babası Cuma Cihan, Offenbach Türk Ocağı'nda taziyeleri kabul etti. Cuma Cihan, "Oğlumun arzusu üniversiteyi bitirip Türkiye'ye dönmek ve orada çalışmaktı. Devletimize katkı vermek istiyordu" şeklinde konuştu. (Sabah)