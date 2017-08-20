Acı haber geldi... Günlerdir aranıyordu!

Barcelona'da 17 Temmuz'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ortadan kaybolan 7 yaşındaki Julian Cadman'ın saldırıda öldüğü açıklandı. Saldırının ardından 3 gün boyunca kayıp olduğu düşünülen ve her yerde aranan çocuk, Barcelona'daki katliamın sembol yüzü haline geldi.

İspanya'nın Barcelona kentindeki terör saldırısında annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Avustralyalı çocuğun öldüğü aktarıldı. AFP'nin haberine göre, Katalan yetkililer küçük çocuğun saldırıda öldüğünü teyit etti. Avustralya Yayın Kurumuna konuşan Julian Cadman'ın babası Andrew Cadman, saldırıdan birkaç saat önce eşi Jom Cadman ve oğluyla telefonda konuştuğunu söylemişti. Küçük çocuğun annesi Jom Kadman saldırıda ağır yaralanmıştı. "OĞLUM NEREDE' Alman Bild gazetesi, anne Kadman'ın saldırının ardından iki bacağı kırık, sırtında ve başında ağır yaraların bulunduğu haldeyken polise 'Oğlum nerede' sorusunu sorduğunu yazdı.