Acer'dan dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı: Swift 7

Acer bugün dünyanın en ince dizüstü bilgisayarı, yeni Swift 7'yi lanse etti. Yalnızca 8,98 mm inceliğe sahip yeni Swift 7, güçlü bir Intel Core i7 işlemciyi, tüm gün süren pil ömrünü ve kişisel ve güvenli bir 4G LTE bağlantısını bir araya getiren ultra taşınabilir tasarımıyla hareketlilik için tasarlanmış, Windows 10 işletim sistemine ve kesintisiz bağlanabilirliğe sahip bir kişisel bilgisayar.

Acer Swift 7'nin ince tasarımı, sunduğu yeni özelliklerin yalnızca biri. Baş döndürücü bir hıza sahip dahili Intel XMM 4G LTE modemi, kullanıcıların üretken ve daima bağlantıda kalmasını sağlarken, özellikle hareket halinde yaşanan can sıkıcı kablosuz bağlantı sorunlarını ortadan kaldırmayı dileyen profesyoneller için kullanışlı bir özellik sunuyor. Böylece kullanıcılar ellerindeki işe odaklanabiliyor. Swift 7, Nano SIM kart girişine ek olarak eSIM profillerinin indirilmesine ve aktivasyonuna olanak tanıyan eSIM teknolojisine de sahip. Swift 7, kullanıcıların hemen işe koyulması için 48 ülkede bir ay boyunca geçerli 1 GB'a kadar ücretsiz verinin verildiği bir Transatel profiliyle birlikte geliyor; dünyayı dolaşırken ise Mobil Planlar uygulaması vasıtasıyla ihtiyaç duyulduğu şekilde ek veri planları kolaylıkla satın alınabiliyor. 2x2 MIMO özelliğine sahip 802.11ac kablosuz özelliği, ofis ya da ev ağına güvenilir ve hızlı bağlantılar sağlıyor.



7. nesil Intel Core i7 işlemciyle desteklenen Swift 7, 10 saate kadar pil ömrü sağlıyor. 256 GB'lık PCIe SSD depolama özelliği en önemli dosyaların kullanıcıların parmak uçlarında tutulması için bolca alan sunarken 8 GB'lık LPDDR3 bellek de çoklu görevlerin akıcı ve duyarlı kalmasını sağlıyor. Parmak izi okuyucusu ile Windows Hello aracılığıyla parolaya gerek kalmadan daha güvenli bir şekilde giriş yapılmasına olanak tanıyor.

Swift 7'nin yekpare alüminyum gövdesi, şık ve sofistike bir tasarım arayan modern profesyoneller için mükemmel. 14 inçe çıkarılmış yeni yüksek çözünürlüklü ekranı, Full HD IPS görüntü kalitesine, her açıdan canlı berraklık için Acer Color Intelligence™ özelliğine ve Corning Gorilla Glass NBT dokunmatik ekran ile dokunmatik yüzeye sahip.

Acer, tüm gün süren üretkenlik ve eğlence için esnek bir cihaz arayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış yenilenen Spin 3 dizüstü bilgisayarını da duyurdu. Sağlam ve 360° dönebilen çift torklu eklemi, tek bir cihazda dizüstü bilgisayarı, tableti, ekranı ve yerden tasarruf eden ‘V’ modunu bir araya getiriyor. Artık güçlü bir 8. nesil Intel Core işlemciyle ve etkileyici depolama seçenekleriyle donatılmış Spin 3, olağanüstü performansı taşınabilirlikle birleştiriyor. Acer TrueHarmony teknolojisine sahip ön yüze bakan iki hoparlörüyle birlikte hareket halindeyken dijital işler ve oyun için 12 saate kadar4 pil ömrü sağlıyor. Spin 3'ün 14 inç boyutundaki ekranı, IPS teknolojisiyle Full HD'de canlı bir görüntü sunarken ekrandaki içeriğin olağanüstü ayrıntıyla parlamasına olanak tanıyor.

Fiyatlar

Acer Swift 7, Kuzey Amerika'da Mart ayında 1699 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da Nisan ayında 1699€'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Acer Spin 3, Kuzey Amerika'da Şubat ayında 599 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da Ocak ayında 649€'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.