Acer Nitro 5 ve Spin 3 sahneye çıktı: İşte özellikleri

Acer’ın güncellediği bir başka model ise gündelik oyuncular için üretilen Nitro 5. AMD Radeon RX560 ekran kartı ve Ryzen işlemciden güç alan laptop 32 GB RAM ve 512 GB SSD depolamaya kadar özelleştirilebiliyor.

15.6 inçlik 1080p çözünürlükte bir ekrana sahip Nitro 5’in üst düzey oyuncu bilgisayarı olmak gibi bir iddiası yok ancak rahatlıkla PUBG 2, Dota 2, Rocket League gibi rekabetçi oyunları oynatabileceğini söyleyebiliyoruz. Öte yandan cihazın başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak belirlenmiş.





Görüntü: Acer Nitro 5

İkisi bir arada



Acer’ın katlayarak tablet modunda kullanabildiğiniz Spin 3 modeli de güncellenen bir diğer laptop olarak kaşımıza çıkıyor. Swift 7’dekinin aksine 8. Nesil Intel Core işlemci kullanan cihazın ekranını 1080p çözünürlüğünde 14 inçlik bir panel oluşturuyor. Acer cihaz hakkındaki tüm teknik detayları açıklamasa da Spin 3’ün Şubat ayında 599 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda yerini alması bekleniyor.