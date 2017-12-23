Acemi şoförden aracın arkasına döviz: Afedersiniz...

Genç kız, trafik akışını ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmamak için örnek bir davranış sergileyerek otomobilinin arkasına, ‘Özür diliyorum, yeni ehliyetliyim, acemiyim’ yazılı döviz asmaya karar verdi.



Astığı dövizle trafiğe çıkan Boncukçu'yu gören sürücüler, genç kıza destek vermeye başladı. Acemi olduğu için, trafikte zorluk çektiğini belirten Boncukçu, “Ehliyetimi yeni aldım, heyecanımı yenmek için şehir içinde araç kullanmam gerekiyor, trafik ve diğer sürücüleri zor durumda bırakmak istemediğimden dolayı bu yazıyı yazma ihtiyacı duydum” dedi.