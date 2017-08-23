AccuWeather uygulamasını kullananlara büyük şok!

Popüler hava durumu uygulaması AccuWeather'ın, iOS kullanıcılarının konum bilgilerini Reveal Mobile adlı Reklam şirketine sattığı ortaya çıktı. Bu durum siz konumunuzu paylaşma seçeneğini işaretlemeseniz bile gerçekleşiyor. Güvenlik araştırmacısı Will Strafach ise popüler hava uygulamanın davranışı hakkında bir uyarı yayınladı.

Strafach'ın araştırmasında, konum bilgisi kapalı olmasına rağmen kullanıcıların GPS koordinatları, bağlı oldukları kablosuz ağın adı ve Bluetooth'larının etkin olup olmadığı Reveal Mobile adlı reklam şirketine gönderiliyor. 36 saat süren analiz sonucunda bu hassas bilgilerin tam 16 kez gönderildiği raporlandı.

Özellikle, AccuWeather için konum verilerini kapatmak, uygulamanın erişimini sınırlamak için pek fazla bir şey yapmıyor. Strafach şöyle diyor: "AccuWeather'a GPS bilgilerinize erişim izni vermezseniz bile, cihazınızın bulunduğu yere ilişkin daha az kesin konum bilgilerine RevealMobile erişimini sağlayarak, yine de Wi-Fi yönlendirici adınızı ve BSSID'nizi gönderiyor. Farklı bir şirketin yaptığı bu uygulama, daha önce FTC'nin dikkatini çekmiş gibi görünüyor."

AccuWeather, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Gerçek bilgilere bağlı olmayan kaynaklardan gelen haberlere rağmen, eğer bir kullanıcı AccuWeather'da yer izlemeyi seçerse, kullanıcıdan daha fazla izin almadan herhangi bir GPS koordinatı toplanmaz veya geçilmez.

Kullanıcı bilgileri olmayan Wi-Fi şebekesi bilgileri gibi diğer veriler, Reveal SDK'sinde kısa bir süre mevcuttu, ancak AccuWeather tarafından kullanılmadı. Aslında, AccuWeather verilerin mevcut olduğunu bilmiyordu. Buna göre, AccuWeather tarafından herhangi bir amaçla kullanılan veriler hiçbir noktada yoktu.

AccuWeather ve Reveal Mobile, endüstrinin standartlarını ve en iyi uygulamalarını takip etmeyi taahhüt etmektedir. Bunun hızla gelişen bir alan olduğunu ve bir gün sonraki en iyi uygulama hangisinin değişebileceğini de kabul ediyoruz. Buna göre, uygulamalarımızı düzenli olarak güncellemeye çalışıyoruz.

Reveal'in SDK'sını güncellerken başka yanlış yorumlamaları önlemek için AccuWeather, Reveal SDK'yı uygun gereksinimlerle tam olarak uyumlu olana kadar iOS uygulamasından kaldırıyor olacak. Yeniden yüklendiğinde nihai sonuç, birisi konum paylaşımını devre dışı bıraktığında sıfır verinin Reveal Mobile'a geri gönderilmesidir. Bu arada, AccuWeather, SDK'nin kaldırılmasına kadar SDK'yı zaten devre dışı bırakmıştı ve daha sonra eski haline döndürülmüştü.

Reveal, SDK'nin yanlış yorumlanabileceğini belirtti ve toplanan herhangi bir bilgi ile herhangi bir yere ters mühendislik yapılmadığını ve niyetin bu olmadığından emin olduklarını belirtti.

AccuWeather, uygulamalarını, iletişimlerini ve ULA'larını gelişen standartlarla şeffaf ve güncel olarak güncelleyecektir. AccuWeather ve Reveal, verileri işleme yöntemlerini geliştirmeye ve üstün, kesintisiz ve güvenli kullanıcı deneyimi sağlamaya çalışmaya devam ediyor.

En iyi duruma getirme ve daha şeffaf olabildiğimiz alanları vurgulayan destekleyici bir topluluğa müteşekkiriz."