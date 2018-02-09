Acaba Benjamin mi söyledi

2012 yılında ABD’li Benjamin Harvey ile evlenen ve 2014’te Aslan Leon adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getiren Hande Ataizi, bir süredir boşanma haberleriyle gündemde. Ünlü oyuncu ile eşinin ayrılık kararı aldığı ve Harvey’in ABD’ye döndüğü öne sürüldü. Ataizi ise iddiaları kesin bir dille yalanladı: “25 günlüğüne New York’a gitmiştik, geçen hafta döndük. O sırada kavga ettiğimiz ve Benjamin’in Amerika’ya döndüğü haberleri çıktı. Oysa birlikte gittik ve bir sorunumuz yok. Ayrıca Benjamin neden gitsin, adamın şirketi burada.”



BAZEN AFAKANLAR BASAR



Oyuncu, dedikoduların nasıl çıktığına anlam veremediğini söyledi: “Tabii ki her evlilikte olduğu gibi bizim de tartışmalarımız oluyor. Hani bazen afakanlar basar ya, bizde de öyle durumlar olmuştur. Ama hiçbir zaman aramızda boşanmanın b’si bile konuşulmamıştır. Nereden çıkıyor bunlar? Acaba haberim olmadan Benjamin mi arkadaşlarına böyle bir şey söyledi?”