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Aç ve susuz yola çıkmayın

Hürriyet Haber
28.10.2017 - 00:57 | Son Güncelleme:

SÜRÜCÜLERE aç ve susuz yola çıkmamaları uyarısı geldi.

Shell’in motor verimliliğini artırdığı yeni yakıt teknolojisini için düzenlediği toplantıda, sürücü davranışlarına yönelik çalışmanın da sonuçlarına yer verildi. 2017 sonuna kadar dünya çapında 3 bin sürücünün davranışlarını inceleyecek olan Shell, Türkiye’deki çalışmasını ise Londra Üniversitesi Goldsmiths ile ortaklaşa yaptı. 22 Eylül-4 Ekim arasında çalışmaya 315 sürücü dahil edildi. Çalışma sonucunda verimli bir sürüş için, “Açlık veya susuzluk hissettiğiniz zaman yemek yemeden veya susuzluğunuzu gidermeden yola çıkmayın”önerisi geldi.

Etiketler: gazetehaberleri , uykusuz
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