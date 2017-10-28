Aç ve susuz yola çıkmayın

Shell’in motor verimliliğini artırdığı yeni yakıt teknolojisini için düzenlediği toplantıda, sürücü davranışlarına yönelik çalışmanın da sonuçlarına yer verildi. 2017 sonuna kadar dünya çapında 3 bin sürücünün davranışlarını inceleyecek olan Shell, Türkiye’deki çalışmasını ise Londra Üniversitesi Goldsmiths ile ortaklaşa yaptı. 22 Eylül-4 Ekim arasında çalışmaya 315 sürücü dahil edildi. Çalışma sonucunda verimli bir sürüş için, “Açlık veya susuzluk hissettiğiniz zaman yemek yemeden veya susuzluğunuzu gidermeden yola çıkmayın”önerisi geldi.