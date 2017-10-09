Aç ve hasta tilkiyi doktor kurtardı

3 civcivi öldüren tilki, ormana kaçtı. Dr. Velioğlu bir arkadaşıyla birlikte peşine düştüğü tilkiyi kayalık alanda yakaladı. Aç ve bitkin düştüğü gözlenen tilkiyi yakalayarak bir çuvala koyan Dr. Velioğlu ve arkadaşı, durumu Orman Su İşleri Milli Parklar Şube Şefliğine bildirdi.



Ekipler gelene kadar hayvanı koruma altına alan Velioğlu, haber alan arkadaşlarının öldürmek istemesine rağmen tilkinin zarar görmesini engelledi. Kafese konulan tilki, önce Milli Parklar Şube Şefliği’ne, ardından veterinere götürüldü.



Hayvanın açlıktan bitkin düştüğü ve uyuz olduğu belirlendi. Gaziantep Orman Su İşleri Şube Müdürlüğü İslahiye Şefi Sabri Saltan, tilkiyi tedavi ettireceklerini, ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.