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    AB’yle ilişkilerde 2018 baharı kilit

    Güven ÖZALP-HABER ANALİZ
    26 Temmuz 2017 - 23:35Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 23:35

    Brüksel’de önceki gün yapılan Türkiye-AB Siyasi Diyalog Toplantısı iki tarafın da pozisyonunu ortaya koyması açısından önemli oldu. AB kanadında 2017’ye yönelik beklentiler neredeyse sıfırlanmış durumda. Sonbahardaki Almanya ve Avusturya seçimlerinin ardından 2018 baharının kilit önemde olacağı yorumları yapılıyor.

    AVRUPA Birliği ile Türkiye arasında önceki gün yapılan Siyasi Diyalog Toplantısı, taraflar arasındaki ilişkinin söz aşamasını geçip eylem aşamasına varma konusunda ciddi şekilde zorlandığını gösterdi. Brüksel, olumsuzluklara karşın Türkiye’yi AB rayında tutma stratejisi izliyor. Gelen tüm sinyaller ise 2018 bahar aylarının ilişkilerin geleceği açısından kritik önemde olduğuna işaret ediyor.

    ADIMA KARŞI ADIM:

    Bazı üye ülke diplomatlarının mevcut koşullar altında müzakerelerin sürdürülme çabasına karşı çıkmasına rağmen diyalogu devam ettiren Avrupa Birliği, darbe girişiminden bu yana en net mesajlarından birini verdi. Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, “İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi, basın özgürlüğünün de dahil olduğu temel özgürlükler AB’ye doğru ilerlemek için temel zorunlu gereksinimlerdir” dedi. Bu sözler Brüksel’in Türkiye adım atmadan adım atma niyetinde olmadığınıngöstergesi sayılabilir.

    KIRMIZI ÇİZGİ VURGUSU: Toplantının en dikkat çeken yaklaşımlarından biri Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den geldi. Türkiye’ye karşı daha sert tavır beklentisi içinde olan bazı başkentlere rağmen ‘kırmızı çizgiler yerine ortak yönlere’ odaklanmayı tercih ettiğini belirten Federica Mogherini, bu vurguyu kırmızı çizgileri koyduktan sonra yaptı. Mogherini, Türkiye’nin bir aday ülke ve stratejik ortak olduğunu da hatırlattı.

    2017’DEN UMUT KESİLDİ: Toplantıyı değerlendiren bir AB yetkilisi, “Diyalog halinde olduğumuz doğru, bunu sürdüreceğiz de ancak özellikle müzakere süreci ve bağlantılı konuları ele aldığımızda sanki AB bir şeyden Türkiye başka bir şeyden bahsediyormuş gibi bir tablo oluşuyor” dedi. AB kanadında 2017’ye yönelik beklentiler neredeyse sıfırlanmış durumda.

    ALMANYA VE AVUSTURYA SEÇİMLERİ DE ETKİLİYOR

    Almanya ve Avusturya’da sonbahar aylarında yapılacak seçimler de süreçte olası ilerlemeyi kilitleyen unsurlar arasında yer alıyor. Brüksel’de 2018 bahar ayları kilit önemde görülüyor. AB, önümüzdeki 8-9 ay kalabildiği kadar beklemede kalıp ana değerlendirmeyi mart-nisan aylarında yapmayı öngörüyor. İlerleme Raporu da bu dönemde açıklanacak. Türkiye’nin de 2018 baharına kadar toparlanması gerektiği aksi takdirde bazı üye ülkeleri frenlemenin ve ilişkileri rayında tutmanın çok zor olacağı yorumları yapılıyor.

    Etiketler: AB , Brüksel , gazetehaberleri
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