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    AB’yi ‘Eğer biri Polonya’ya saldırırsa tüm Orta Avrupa’ya saldırır’ sözüyle uyardı

    AA
    22.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme:

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Polonya’nın, AB’deki oy hakkının elinden alınması sürecini başlatan AB Komisyonu’na tepki gösterdi.

    Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio’daki haftalık konuşmasında, Polonya-AB krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı. Orban, AB Komisyonu’nun, Polonya’daki yargı reformunun hukukun üstünlüğü prensibine aykırı olduğu gerekçesiyle daha önce hiçbir üyeye uygulamadığı cezalandırma olan AB’de oy hakkının elinden alınması sürecini başlatmasına tepki gösterdi.

    POLONYA’SIZ GÜÇLÜ OLAMAYIZ
    Ülkesinin Polonya ile dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Orban, “Eğer birisi Polonya’ya saldırırsa bu tüm Orta Avrupa’ya saldırdığı anlamına gelir” dedi. AB’nin Polonya’ya karşı başlattığı sürecin doğru olmadığını ve Polonya’sız Orta Avrupa’nın güçlü olamayacağını savunan Orban, Polonya ve Macaristan’ın göçmen konusunda da hemfikir olduğunu kaydetti. Sığınmacı krizine ilişkin Orban, Vişegrad Dörtlüsü’nün (V4: Slovakya, Çekya, Macaristan ve Polonya) İtalya’ya deniz sınırlarını koruması ve sığınmacıları durdurması için ciddi oranda maddi yardımda bulunacağını da söyledi.

    NE OLMUŞTU
    AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 20 Aralık’ta AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “AB Komisyonu olarak Polonya’da hukukun üstünlüğünün ciddi ihlal edildiği sonucuna vardık. AB Komisyonu olarak Polonya’ya yönelik 7. madde prosedürünü (AB’de oy hakkının elinden alınması) yürürlüğe koymaya karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler: Viktor Orban , AB'ye polonya resti , Eğer biri polonya'ya saldırırsa
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