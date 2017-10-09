ABâ€™ye Ã¼yelik sÃ¼recine Berlinâ€™den fren iddiasÄ±

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere gÃ¶re; rapor talebinin gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin dondurulmasÄ± sÃ¶z konusu olabilecek. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin dondurulmasÄ±nÄ± AB Komisyonu zirvesinde ele alacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

â€˜BAZI ÃœYELER SICAK BAKMIYORâ€™

AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda sÃ¼ren tam Ã¼yelik mÃ¼zakerelerine son verilmesi iÃ§in Ã¼ye 28 Ã¼lkenin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n onayÄ± gerekiyor. Der Spiegel haberinde TÃ¼rkiye ile Ã¼yelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine son verilmesine kimi AB Ã¼lkelerinin sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± da yer aldÄ±. Haberde, Ã¼ye Ã¼lkelerin TÃ¼rkiyeâ€™ye yapÄ±lan para yardÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na daha sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. AB, 2014 ile 2020 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye 4 milyar 500 milyon Euro (19 milyar TL) para yardÄ±mÄ± yapma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Aradan geÃ§en Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde TÃ¼rkiyeâ€™ye sadece 250 milyon Euro (1 milyar TL) Ã¶dendi.