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    ABâ€™ye Ã¼yelik sÃ¼recine Berlinâ€™den fren iddiasÄ±

    Ali VARLI / BERLÄ°N Â
    09.10.2017 - 00:31 | Son GÃ¼ncelleme:

    Almanya ve bazÄ± AB Ã¼yesi Ã¼lke hÃ¼kÃ¼metlerinin, 19 ile 20 Ekim tarihlerinde BrÃ¼kselâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek zirvede AB Komisyonuâ€™ndan, TÃ¼rkiyeâ€™nin AB Ã¼yelik kriterlerini yerine getirip getirmediÄŸiyle ilgili rapor hazÄ±rlamasÄ±nÄ± isteyeceÄŸi iddia edildi.

    Alman Der Spiegel dergisinde yer alan habere gÃ¶re; rapor talebinin gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki mÃ¼zakerelerin dondurulmasÄ± sÃ¶z konusu olabilecek. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada TÃ¼rkiye ile mÃ¼zakerelerin dondurulmasÄ±nÄ± AB Komisyonu zirvesinde ele alacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

    â€˜BAZI ÃœYELER SICAK BAKMIYORâ€™

    AB ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda sÃ¼ren tam Ã¼yelik mÃ¼zakerelerine son verilmesi iÃ§in Ã¼ye 28 Ã¼lkenin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n onayÄ± gerekiyor. Der Spiegel haberinde TÃ¼rkiye ile Ã¼yelik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine son verilmesine kimi AB Ã¼lkelerinin sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± da yer aldÄ±. Haberde, Ã¼ye Ã¼lkelerin TÃ¼rkiyeâ€™ye yapÄ±lan para yardÄ±mÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±na daha sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. AB, 2014 ile 2020 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye 4 milyar 500 milyon Euro (19 milyar TL) para yardÄ±mÄ± yapma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Aradan geÃ§en Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§inde TÃ¼rkiyeâ€™ye sadece 250 milyon Euro (1 milyar TL) Ã¶dendi.

    Etiketler: Almanya , AB , gazetehaberleri
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