'AB’ye ne olur artık bizi de alın diyecek halimiz yok'

54 YILDIR BEKLETİLİYORUZ

Türkiye’nin 1963’ten beri yani 54 senedir AB kapısında bekletildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye gibi bir başka ülke AB’de yok. AB bize gerekçe de sunamıyor ve öyle ki, ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden bizi engellerken, daha sonra bize yönelik bu fasılların sayısı 35’e çıktı... Tabi bu bizi ciddi manada yorduğu gibi milletimi de ciddi manada yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir. Sürekli olarak ‘ne olur artık bizi de alıverin’ diyecek halimiz de pek yok. Bunu Fransa’dan söylüyorum, buradan sesleniyorum” dedi.

İKİ YÜZLÜ OLMAMAK LAZIM

Macron ise görüşmede Türkiye, AB ilişkilerine de değindiklerini belirterek “Şunu hatırlattım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, benim gözümde Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi içinde kalması çok önemlidir. Kuşkusuz iki yüzlülükten çıkmak gerekir artık. Yani kendiliğinden yeni başlıkların açılması gibi bir şey mümkün olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Temel haklar ve bireysel özgürlükler meselesinin de ele alındığını belirten Macron, “Galatasaray Üniversitesi konusunu gündeme getirdim, ‘endişe ediyoruz’ dedim. Hem akademisyenlerin hem öğrencilerin dava konusu olmasıyla ilgili. Başka gazeteciler ve STK mensupları konusunda da çeşitli konuları dile getirdim. Bir liste ilettim Erdoğan’a, bu konuda görüşmeye devam edeceğiz, çözebileceğimiz her şeyi çözebilmemiz için” dedi. Erdoğan’ın da özgürlüklerden bir dönem mahrum kaldığını bildiğini söyleyen Macron, şöyle devam etti:

“Türk halkı kendisine güvendi, o da ince bir yolda ip üstünde ilerlemekte. Bütün bu konularla ilgili somut çözümler bulacağımıza inanıyorum. Bahsettiğim birkaç isimle ilgili olarak konuları çözebileceğimize inanıyorum. Bazı yanlış anlamalar olabiliyor, bu diyaloğun gücüne çok inanıyorum. İşler kolay olsaydı ne siz ne biz bu noktada olmazdık. Gayet talepkâr bir diyalog çerçevesinde, hem anlaştığımız hem anlaşamadığımız noktaları dile getirerek anlaşmak isteriz.”

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

Eurosam ile anlaşma imzalandığını, THY ile Airbus’ın işbirliğinin önem arz ettiğini belirten Erdoğan, hedefin 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşmak olduğunu söyledi. Macron ise Sinop Nükleer Santralı projesini görüştüklerini, sığır eti konusunda önemli mesafeler kat edildiğini kaydederek “5 bin 700 ton et ihracata açıldı ve bu da önemli bir konu. Tavuk eti, kanatlı hayvan ve meyvalar konusunda ilerleme kaydetmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elysee Sarayı’na gelişinde kendisini karşılayan Macron ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Macron, daha sonra baş başa görüştü.

PYD, YPG UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülkenin de teröre bedel ödediğini belirterek Türkiye’nin sayıları 3.5 milyona çıkan Suriyeli mülteciler için 30 milyar dolar harcadığını ancak Avrupa’dan gelen rakamın 900 milyon euro olduğunu belirtti. DEAŞ ile mücadelenin süreceğini söyleyen Erdoğan, “Aynı şekilde PYD, YPG, PKK’nın yan kollarıdır. Bunlara karşı da aynı mücadeleyi bizim beraber vermemiz gerekir. Maalesef bazı dostlarımız hâlâ YPG’yi PYD’yi yanlarına almak suretiyle DEAŞ’a karşı mücadele ettiklerini sanıyorlar. Halbuki yeni yeni planlamalar yapılıyor, onlara daha farklı yaşam zemini hazırlanıyor.”

İŞTE O GAZETECİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Macron’un ortak basın toplantısına damga vuran anlardan biri Fransız gazetecinin sorduğu soru üzerine Erdoğan’ın, “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” diyerek tepki göstermesi oldu. O gazeteci, Laurent Richard’dı. Richard, “Türkiye, Suriye’ye TIR’larla silah gönderdi. Pişman mısınız?” sorusu üzerine Erdoğan, “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” deyince, “Bir gazeteci gibi, bir Fransız gazeteci gibi konuşuyorum” cevabını verdi.

Bu cevap üzerine Erdoğan, özellikle Fransız televizyonlarında ve sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmasına neden olan, “Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın 4 bin TIR Suriye’ye getirdiği silahları niye sormuyorsun? Gazetecisin ya. Bunları da araştırsaydın, niye bunların üzerinde durmuyorsun? Bunları yazın. Sorularınızı sorarken bu noktada hassas olun. Ve bir başkasının ağzıyla konuşmayın. Ve bunları da kolay kolay karşınızda yutacak birisi yok, bilmenizi isterim. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin” ifadelerini kullandı.