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    Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’ni Macron açtı

    İHA
    09.11.2017 - 09:50 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yapımı tamamlanan aynı zamanda Paris’te de bulunan Louvre Müzesi’nin açılışını yaptı.

    AÇILIŞTA bir konuşma yapan Macron, ‘Güzelliğin tapınağı’ ifadesini kullandı. Müzenin gericiliğe karşı mücadele simge olduğuna değinen Macron, “Bizim için kültürü, eğitimi ve güzelliği desteklemekten daha acil bir şey yok” dedi. Macron, konuşmasını dinleyen Arap liderlere destek mesajı vererek Abu Dabi’nin Avrupa’ya yönelen ve Afrika, Asya kıtalarına da hitap eden kesişme noktası olduğunu söyledi.
    Fransa ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan anlaşmaya göre Abu Dabi’deki müze ‘Louvre’ ismini kullanmak için 30 yıl boyunca Louvre Paris’e 525 milyon dolar ödeyecek. Ayrıca Fransa’dan gelecek olan ödünç eserlerin güvenliği için de ek olarak 750 milyon dolarlık bir ödeme yapacak.
    Müzede Leonardo Davinci, Monet, Van Gogh gibi dünyaca ünlü ressamların eserleri sergilenecek.

    Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’ni Macron açtı
    Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’ni Macron açtı
    Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’ni Macron açtı
    Abu Dabi’deki Louvre Müzesi’ni Macron açtı

    Etiketler: Emmanuel Macron , BAE
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