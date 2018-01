Absürt komedinin öncüsü Ferhan Şensoy’dur

◊ “Dudullu Postası” adlı yeni diziniz hayırlı olsun... Diziye dahil oluşunuzu ve canlandırdığınız Asım karakterini sizden dinleyebilir miyiz?

- Asım kendi dünyasında, tamamen meslek aşkıyla dolu, kendini çok beğenen, meraklı, benim çok güldüğüm bir karakter. Zaman zaman “uzaydan gelmiş bu adam” diyeceğimiz kadar olana bitene yabancı. Hafiften halktan kopuk, entelektüel, eleştirinin matrak parodisi kılıklı, giyimi kuşamıyla tatlı, muzip bir klişe...



◊ Asım bir gazeteci. Sevdiniz mi gazeteciliği?

- Gazetecilik özellikle merak duygusuyla yapılan bir iş. Merak duygusu en büyük motivasyon. Bu durum oyuncular için de geçerli. Oyuncular da çok merak edip çalışırlar bir karakteri. Gazetecilik benim zaten severek baktığım, ilgimi çeken bir meslekti. Meraklı, dürüst insan işi. Merak çok önemli bir haslettir. İnsan meraklıysa, ne iş yapsa başarılı olur. Asım da bambaşka bir gazeteci. Kendisini çok önemseyen, benim çok güldüğüm bir karakter oldu.





SETTE ESPRİLER HAVADA UÇUŞUYOR



◊ Nasıl geçiyor çekimler, sette ortamınız nasıl?

- Çok keyifli geçiyor çekimlerimiz. İçinde bulunduğumuz proje komedi olduğu için komedi setleri her zaman diğer dramatik işlerin setlerine göre daha eğlenceli ve keyifli olur. Bir de her zaman rastlamadığımız absürt komedi kulvarı olunca işler daha da coşuyor, espriler havada uçuşuyor. Biz de keyifle çalışıyoruz. Onur Ünlü, bu konuda deneyimli bir yönetmen olduğu için onun kılavuzluğu da çok işimize yarıyor.



◊ Onur Ünlü’yle çalışmak nasıl?

- Pratik, ne yapacağını bilen, oyuncuyu yormayan ve onlara alan açan biri. Ben de şu ana kadar onunla hiç çalışmamıştım ve merak ederdim. Bana iyi geldi bu serüven. Çünkü güven duyuyorsunuz onun daha önce yaptığı işlerde, absürt komedi alanındaki yetkinliğinden de dolayı.



◊ Absürt komedide yer almak sizce riskli mi? Anlaşılamama endişeniz var mı?

- Absürt komedi, benim çok sevdiğim bir tür. Öyle bir endişem olmadı çünkü özel meraklısının olduğu, daha çok da genç kafaların rağbet ettiği bir komedi olduğunu biliyorum. Özel bir izleyicisi olduğunu düşünüyorum. Her şeyin herkese hitap etmesi de gerekmez zaten. Dolayısıyla böyle bir kaygı gütmüyorum. Absürt komedinin de kendine has bir izleyici kitlesi var. Aslında yıllar önce bunun en güzel örneğini Ferhan Şensoy yapmıştı. “Varsayalım İsmail” diye bir iş vardı, absürt dizinin öncülüğünü aslında Ferhan abi yapmıştır.



◊ Oyuncu için avantajları neler dijital platformda yer almanın?

- Öncelikle süreleri... Daha makul, 45-60 dakika aralığında işler yapılıyor. Bunlar zaten orijinal dünya formatında da televizyonda var olan süreler. Bizde de daha önce böyleydi. Dolayısıyla kendimi o eski günlere dönmüş gibi hissediyorum. Çünkü ben televizyonda 45 dakikalık işler yapıldığında da o işlerin içindeydim, o saadeti görmüş birisi olarak o günlere geri gittim. (Gülüyor) Daha az yoruluyorsunuz, daha fazla konsantre oluyorsunuz işe.

Böyle avantajları var. İnternet bence televizyon izleyicisini geçecek. Bunların örneklerini de görüyoruz. Dijitalde yer alan bazı projelerde milyonlara dayanan izleme oranları var.







DİJİTAL PLATFORM ÖZGÜRLÜK SUNUYOR

◊ İlk dijital projeniz “Bize Gezmek Olsun” oldu, ardından tekrar bir dijital projede izleyeceğiz sizi. Özellikle mi tercih ettiniz dijital projede olmayı?

- Hayır, özel bir tercih değildi, öyle denk geldi ama kendimde de bir farkındalık yaratmış oldum. Şimdi özellikle nitelikli dijital işlerin içinde de var olmaya özen göstermek istiyorum. Çok seviyorum bu mecrayı. Gelecek burada bence. Hatta gelecek demeyeyim, geldi bile! Hiçbir zaman ana akım televizyon işlerinin içinde olmam diye bir karar değil bu tabii ama dijital projelere de ciddiyetle bakıyorum. Dünya üzerindeki dijital platformları da takip ediyoruz, izliyoruz. Tüm dünyadan olağanüstü işler izleyebiliyorsunuz. Dijital platformlar insanlara büyük bir özgürlük sunuyor. Aslında istediğiniz televizyonu kendiniz yaratıyorsunuz izleyici tarafından bakınca. Her şey sizin tercihinize göre oluyor.







ERKAN CAN’IN İYİLİK DOLU BİR KALBİ VAR

◊ “Bize Gezmek Olsun” nasıl geçti? Aklınızda kalan bir maceranız oldu mu?

- Şahane geçti. Küba’yla başlamak çok iyi oldu, hayranlık duyduk. Dünyada böylesi ilkeli, iyi kalpli, neşeli insanlarla dolu bir yerde bulunmak bize çok iyi geldi. Unutamadığım bir macera. Seyahatin tamamını izleyin mutlaka derim.



◊ “Bize Gezmek Olsun”dan sonra “Dudullu Postası”nda da Erkan Can ile bir aradasınız. Neler söylemek istersiniz?

- Erkan Can’la keşke herkes bu dünyadan gitmeden bir tanışıp vakit geçirebilse... Onunla eski bir hukukumuz var.

Çok mutluyum onunla çalışmaktan ötürü. Erkan Can’ın hayatınızda olması her zaman iyi geliyor. Çok iyilikle, saflıkla dolu bir kalbi var. Çalışırken de sürprizli bir oyuncu... Erkan Can’la bir gezi bir de dizi projesinin içinde olmak hem oyuncu hem de insan olarak büyük bir keyif.



◊ Yeni projeleriniz var mı?

- Bir tiyatro ve film işlerimiz var ama zamanı gelince söylesem daha iyi olur.



◊ Geçen yıl ikinci kez kişisel resim serginizi açtınız. Devamı gelecek mi?

- Evet, sonbaharda tekrar bir sergi olacak.



◊ Son olarak “Dudullu Postası” için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

- “Dudullu Postası” şu anda hiç benzeri olmayan bir kafada, tatlı bir komedi. Çok sevilsin, izlensin isteriz...

