AB’nin yeni hedefi 50 bin mülteci

AB Komisyonu tarafından 2015’te belirlenen planda, İtalya ve Yunanistan’dan 160 bin sığınmacının diğer AB ülkelerine gönderilmesi öngörülse de bu sayı 29 binde kaldı. İtalya ve Yunanistan dışından AB ülkelerine yerleştirilen mülteci sayısı ise 23 bini geçmedi. Bu sayıya Ankara ile Brüksel arasında varılan 18 Mart mutabakatı bağlamında Türkiye’den AB ülkelerine alınan sığınmacılar da dahil.



Macaristan ve Polonya’nın bir önceki plandaki zorunluluğa rağmen tek bir sığınmacı bile kabul etmediği, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerin ise 12 ve 16 gibi “komik” sayılabilecek sayılarda kaldığı bir ortamda Komisyon’un yeni hedef olarak 50 bin sayısını belirlemesi yeni yaklaşımın uygulanabilirliğinin de sorgulanmasına neden oluyor.

AMAÇ GEÇİŞLERİN KESİLMESİ

Komisyon’un yeni önerisine göre üye ülkeler 2019 Ekim’ine kadar 50 bin mülteci daha alacak. Bu seferki fark ise bu sığınmacıların AB topraklarına giriş yapmadan, Birleşmiş Milletler’in ilgili ajanslarının yardımıyla kaynak ülkelerde ya da son geçiş noktalarındaki ülkelerde belirlenmesi olacak. Komisyon, bu yöntemle sığınmacıların tehlikeli yollara başvurmasını ve suç ağlarına muhtaç kalmalarının önüne geçilmesini sağlamayı amaçlıyor.

MÜLTECİ BAŞINA 10 BİN EURO

Bu bağlamda özellikle Libya, Mısır, Nijer, Sudan, Çad ve Etiyopya’ya odaklanılacak. Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden yerleştirmelerin devamı da güvence altında tutulacak. Komisyon, üye ülkelerin direncini kırabilmek için 500 milyon Euro tutarında da kaynak hazırladı. Bu bağlamda sığınmacı kabul edecek her ülkeye AB bütçesinden 10 bin Euro düzeyinde destek verilecek.