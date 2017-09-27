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    AB’nin yeni hedefi 50 bin mülteci

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    27.09.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 15:44

    İTALYA ve Yunanistan’dan, 160 bin sığınmacının zorunlu kota sistemiyle diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderilmesi planı başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen AB Komisyonu sığınmacı kabulü konusunda çıtayı daha da yükseltti. AB Komisyonu tarafından açıklanan yeni plana göre AB ülkeleri iki yıl içinde, özellikle Afrika ülkelerinden, uluslararası korumaya ihtiyacı olan 50 bin sığınmacıyı kabul edecek. Türkiye’nin 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığı bir dönemde AB’nin sığınmacı kabul etme konusundaki isteksizliği ve sayılardaki düşüklük dikkat çekiyor.

    AB Komisyonu tarafından 2015’te belirlenen planda, İtalya ve Yunanistan’dan 160 bin sığınmacının diğer AB ülkelerine gönderilmesi öngörülse de bu sayı 29 binde kaldı. İtalya ve Yunanistan dışından AB ülkelerine yerleştirilen mülteci sayısı ise 23 bini geçmedi. Bu sayıya Ankara ile Brüksel arasında varılan 18 Mart mutabakatı bağlamında Türkiye’den AB ülkelerine alınan sığınmacılar da dahil.

    AB’nin yeni hedefi 50 bin mülteci
    Macaristan ve Polonya’nın bir önceki plandaki zorunluluğa rağmen tek bir sığınmacı bile kabul etmediği, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerin ise 12 ve 16 gibi “komik” sayılabilecek sayılarda kaldığı bir ortamda Komisyon’un yeni hedef olarak 50 bin sayısını belirlemesi yeni yaklaşımın uygulanabilirliğinin de sorgulanmasına neden oluyor.

    AMAÇ GEÇİŞLERİN KESİLMESİ

    Komisyon’un yeni önerisine göre üye ülkeler 2019 Ekim’ine kadar 50 bin mülteci daha alacak. Bu seferki fark ise bu sığınmacıların AB topraklarına giriş yapmadan, Birleşmiş Milletler’in ilgili ajanslarının yardımıyla kaynak ülkelerde ya da son geçiş noktalarındaki ülkelerde belirlenmesi olacak. Komisyon, bu yöntemle sığınmacıların tehlikeli yollara başvurmasını ve suç ağlarına muhtaç kalmalarının önüne geçilmesini sağlamayı amaçlıyor.

    MÜLTECİ BAŞINA 10 BİN EURO

    Bu bağlamda özellikle Libya, Mısır, Nijer, Sudan, Çad ve Etiyopya’ya odaklanılacak. Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinden yerleştirmelerin devamı da güvence altında tutulacak. Komisyon, üye ülkelerin direncini kırabilmek için 500 milyon Euro tutarında da kaynak hazırladı. Bu bağlamda sığınmacı kabul edecek her ülkeye AB bütçesinden 10 bin Euro düzeyinde destek verilecek.

    Etiketler: AB Komisyonu , Avrupa Birliği , göçmen , sığınmacı , mülteci , Türkiye , AB
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