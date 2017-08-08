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    ‘AB’nin o yardımları Türkiye’ye verilmez’

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 00:03Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 00:03

    ALMAN Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, AB’nin Türkiye’ye 2020 yılına kadar ödemeyi planladığı 4.3 milyar Euro’luk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

    Oettinger, “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum” dedi. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizin ardından Almanya’nın Brüksel’e mektup yollayarak Avrupa değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik tavrın sertleşmesini istediği belirtilmişti. Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde Berlin hükümetinin Türkiye’ye yönelik tavrını sertleştirmesi için kamuoyunun ciddi bir baskısı söz konusu.

    Etiketler: gazetehaberleri , bild , almanya
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