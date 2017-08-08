‘AB’nin o yardımları Türkiye’ye verilmez’

Oettinger, “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum” dedi. Türkiye ile Almanya arasında yaşanan krizin ardından Almanya’nın Brüksel’e mektup yollayarak Avrupa değerlerinden uzaklaştığı gerekçesiyle Türkiye’ye yönelik tavrın sertleşmesini istediği belirtilmişti. Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde Berlin hükümetinin Türkiye’ye yönelik tavrını sertleştirmesi için kamuoyunun ciddi bir baskısı söz konusu.