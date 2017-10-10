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    AB'nin idam karşıtı bildirisine Türkiye ne dedi

    Güven ÖZALP/ BRÜKSEL
    10.10.2017 - 14:19 | Son Güncelleme:

    ZAMAN zaman gündemin ilk sıralarına tırmanan ve hararetli tartışmaların yaşanmasına neden olan idam cezası yasağına Türkiye’den tam destek geldi. Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin de onayının olduğu ortak bir bildiri yayımlayarak, ‘her koşul ve durumda idam cezasına güçlü ve tartışmasız şekilde karşı olduklarını’ tekrar teyit etti.

    ‘İdam Cezasına Karşı Dünya Günü’ nedeniyle yayımlanan ortak bildiride, 47 üyeli AK ve 28 üyeli AB’nin tüm üyelerinin idam cezasını kaldırdığı hatırlatılarak bunun Avrupa’da ayırt edici bir başarı olduğunun altı çizildi. Bildiride, ‘idam cezasının herhangi bir üye tarafından tekrar devreye sokulmasının gerek AK gerek AB’nin temelini oluşturan değerlere ve yükümlülüklere aykırı olacağı’ uyarısında bulunuldu.

    İdam cezasının hem yasalardan hem de uygulamadan çıkarılmasının AK üyeliğinin ön şartı olduğu ve idam cezasının her şartta tamamen yasaklanmasının AB’nin Temel Haklar Sözleşmesi’nde yer aldığı da ortak bildirinin vurguları arasında yer aldı.

    İdam cezasının insan onuruna aykırı olduğunun altını çizen AK ve AB, bu cezanın halen geçerli olduğu ülkelere de iptal doğrultusunda bir ilk adım olarak infazlar konusunda gecikmeksizin bir moratoryum imzalama ve idam cezalarını hapis cezasına çevirme çağrısı yaptı.

    Türkiye, AB ile üyelik müzakerelerine başlamadan idam cezası yasağını devreye soktu. Ankara, idam cezasını her koşulda yasaklayan ilgili protokollere de taraf. AK’nin hiçbir üyesinde 20 yılı aşkın süredir idam cezası uygulanmadı.

    Etiketler: idam , türkiye , ab , Avrupa
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