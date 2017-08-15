Ablukaya inat yaşasın hayat

Yaklaşık 10 yıldır abluka altında yaşıyorlar. Çoğunun en büyük hayali, Gazze şeridinin dışına çıkıp dünyayı görmek. İstanbul’da yaşayan Amerikalı fotoğrafçı Monique Jacques, 2012’yle 2017 yılları arasında defalarca Gazze Şeridi’ne gidip zor koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışan genç kızları fotoğrafladı.

‘GAZZE’DE HAYAT ÇOK ZOR’

Beş yıl boyunca yaşları 15 ila 25 arasında değişen onlarca Filistinli genç kızın hayatına tanıklık eden Jacques, Gazze’ye ilk defa 2012’de gazeteci olarak gitmiş. “Ancak oraya gittiğimde şunun farkına vardım, Gazze’de medyaya yansıyan ambargo ve sıcak çatışma haberlerinden çok daha fazlası vardı. Hiç kimsenin oradaki gündelik hayatı yansıtmadığını anladım. Sonra oradaki genç kızların hayatına odaklanmaya karar verdim. Görüştüğüm kızların hepsi şunu söylüyordu: Gazze’de hayat çok zor, ama genç kızlar için çok daha zor. Ancak her şeye rağmen hayat devam ediyor” diyor.

Jacques, Gazze’de abluka altında büyüyen genç kızları “tamamen farklı bir jenerasyon” olarak tanımlıyor. “Bazı yönlerden hayatları çok zor, bazı yönlerdense Üsküdar’daki bir kızdan hiçbir farkları yok. Okullara, kafelere gidiyorlar, arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Ancak tabii ki bazı günler çok zor geçiyor, çünkü elektrik günde üç saat veriliyor, devam etmekte olan bir çatışma var, bazen bombardıman altında kalıyorlar, her şeye rağmen kendilerine nefes alma alanları yaratıyorlar, denizde sörf yapıyor, futbol oynuyorlar” diye konuşuyor.

“Birçok kapalı toplumda olduğu gibi Gazze’de de genç kızlar sosyalleşmek için daha çok alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Plajdaki kafelere, çay bahçelerine çok gidiyorlar, hatta bazı kızlar yasak olmasına rağmen nargile de içiyor. Bir şekilde hayatlarına devam etmeyi başarıyorlar, şiir yazıyorlar, şarkı söylüyorlar. Hemen hemen hepsi yurtdışına çıkmak istiyor. Gazze’nin dışında yaşamak nasıl bir duygu tatmak istiyorlar” diyor.

OKUMA-YAZMA ORANI ORTADOĞU’NUN EN YÜKSEĞİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) istatistiklerine göre Ortadoğu’da en yüksek okuma-yazma oranı Gazze’de. Nüfusun yüzde 96.8’inin okuma-yazma bildiği bölgede, Filistinli kadınların da yüzde 94’ten fazlasının okuma-yazması var. Zira Monique Jacques’ı en çok etkileyen şeylerden biri de genç kızlar arasındaki okula gitme oranının yüksekliği olmuş: “Burada yapacak fazla bir şey yok, dolayısıyla herkes okula gidiyor, kızlarınsa neredeyse hepsi üniversite eğitimi alıyor. Dolayısıyla meslek sahibi çok kadın var”

WHATSAPP’TAN GİZLİ MESAJLAR

Monique Jacques’a göre bu jenerasyonun annelerinden bu kadar farklı olmasının sebebi internet ve sosyal medya. “İnternet ve sosyal medya Gazze’yi tamamen değiştirmiş çünkü artık dünyada olup bitenleri takip edebiliyorlar. Ellerinde akıllı telefonlar var. Konuştuğum bazı kızlar WhatsApp’dan gizlice mesajlaşıp erkek arkadaşlarıyla buluştuklarını anlatıyorlardı” diyor.