Ablam olmasa kör cahildim

Bensu Soral, ablası için “O olmasaydı ben, ben olmazdım. Kör cahil geziyor olurdum. Büyürken bana hep ablam destek oldu. Her şeyi bana o anlattı, o gösterdi. Hayatımda olduğu için kendimi çok güçlü hissediyorum” dedi.

Hande Soral da “Bensu olmasa kalbimin yarısı olmazdı. Bedirhan (diğer kardeşi) elim, ayağım, her şeyim. O olmasaydı kolum kanadım olmazdı. Bensu olmasaydı da kalbim olmazdı” diye konuştu.

Bensu Soral, aralarındaki bağı şöyle tarif etti: “Eşi benzeri olmayan, hiç bozulmayacak türden bir şey.” İki kardeş, birbirleri hakkında bilinmeyenleri de açıkladı. Hande Soral, “Bensu küçükken biraz şişkoydu” dedi, Bensu Soral’dan da ablasıyla ilgili şu itiraf geldi: “Küçükken bile sevgilisi vardı, çok çapkındı.”





Hande Soral, “Bensu’yla aynı projede yer almayı çok istiyoruz” dedi.