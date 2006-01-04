Karaböcek, "İnsanlar yıllarca beni fettan bir kadın olarak gördüler, ama aslında herkes beni kullandı. Ablam beni ölmemi isteyecek kadar kıskanıyordu" dedi.



Enişteniz Atilla Alpsakarya’yla olan evliliğiniz hálá köşe yazılarında yer alıyor...



Bu iş biteli 26 sene olmuş. Bu olayı hálá gündeme getirip, yeni kuşaklara taşıyorlar. Hálá hınçlarını alamamışlar. Bu zamana kadar sustum. Binbir entrikalar döndü, açıklarsam hiçbiri sokağa çıkamaz!



- Ablanız Neşe Karaböcek’le aranızı bu kadar açan eniştenizle evlenmeniz miydi sadece?



Asıl nedeni benim müzik dünyasına girmem ve Karaböcek soyadını kullanıyor olmam. Ablam kaset yapmamı istememiş. Benim yaşım tutmuyordu o zamanlar, anneme ve babama protestolar çekmiş. Protestoyu bana çekmediği için elimde o delil yok. O zamanın basını bunu biliyor. Kocası da elinden plak şirketini almak için beni kullanmış. "Ben onunla beraberim" demiş. Aslında öyle bir şey yoktu.



- Bu tür olayların başınıza geleceğinizi tahmin ettiniz mi?



Hayır, böyle şeylerin başıma geleceğini hiç düşünmedim. Önce soyadı olayı patlak verdi. "Karaböcek soyadını kullanamazsınız" diye protesto çekti. Bizim asıl soyadımız Göktürk. Ablam bir okul müsameresinde Karaböcek adlı bir oyunda rol almış ve oyunda Karaböcek’i canlandırıyormuş, bildiğimiz karafatma herhalde. Ben ilk başta Gülden Göktürk diye çıktım, ama gazeteler daha sonra hep Karaböcek diye yazmaya başladı. Bir gün babamın ablamla telefonda kavga ettiğini duydum, babam o kadar sinirlendi ki "Kendi soyadımı bile değiştireceğim" dedi. Fakat birçok resmi işlem olduğu için yapmadı.



GÜNAH KEÇİSİ OLDUM



-Enişteniz Atilla Alpsakarya’yla nasıl evlendiniz peki?



Ablamın eşiyle ilgili bugüne kadar hiçbir kötü konuşması, beyanatı yok. Ben günah keçisi oldum, beni harcadı. Hepsinin danışıklı dövüş olduğuna inanıyorum. Ben bunu isteyerek yapmadım, olaylar beni onunla beraber olmaya zorladı. Çünkü tek başıma ortada kaldım. Annemi, babamı kendi tarafına çekti ve beni kapı dışarı koydular. Nereye gidebilirdim? Bu adam da önüme çıkıp bana yardım etmeyi teklif etti.



- Birbirimizi sevmiyor muydunuz yani?



Bizim hiçbir zaman sevgili hayatımız olmadı. Adam "Öteki gitti genci geliyor. Ben şirketi alırım ablasının elinden, bunu da piyasaya sürerim. Güzel de sesi var, skandallar gelir arkasından" diye düşündü. Aslında Neşe de tahmin ediyordur da, o beni başka türlü yaralamak istedi. Beni fettan bir kadın olarak göstermek istedi ablam. Ben o zamanlar çok küçüktüm, saftım... Annem ve babamla Ankara’da oturuyorduk, radyoya girme hazırlıkları yapıyordum.



-Enişteniz sizin duygularınızla mı oynadı?



Zaten duygusal bir şey olamazdı, olmadı da. Para hırsları herkesi başka şekilde yönlendirdi. Kabak benim başıma patladı!



ADIM ÇIKTI DİYE EVLENDİM



- Neden evlendiniz o zaman?



Artık adım çıkmıştı. Ablam bile "Yazıktır, namusunu temizlesin evlensin. Artık onu kimse almaz" gibi beyanatlar verdi. Ama sonra da "Kocamı çaldı" dedi. Ben ölsem bile bunların hırsları bitmez. Bu, "Kocamı aldı" meselesi değil. Müzik piyasasında benim onu yok ettiğimi düşündü. Onun bütün hırsı bu.



- Bir de oğlunuz var sanırım...



Evet, eşim değil ilk adam diyelim. Ben ona hiçbir zaman eşim gözüyle bakmadım ki! Oğlum Alpay 26 yaşında, Bilgi Üniversitesi Radyo-Sinema-Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Bu yıl askere gidiyor. Oğlum da bu olaylara üzülüyor. Onun bu konuyla ilgili bir ezikliği var ve ben de çok üzülüyorum. "Sürünüyorum" şarkısını sanki kaderimi anlatırmışım gibi okumuşum. Halbuki o şarkı benim değil Ali Tekintüre’nin.



- Daha sonra Armağan Düzgit’le evlendiniz...



İkinci eşim daha da beter çıktı. Üç kez nikah kıydı bana. Evliliğimizin ilk birkaç ayında borçlandı ve Etiler’deki evimi sattım. Ne kadar iyilik yaptıysam, bir o kadar kötülük yaptı ve hálá da devam ediyor. 17 yaşında bir kızımız var, şimdi de kızımızı doldurmaya çalışıyor.



- Kızınızla birlikte misiniz?



Şu an babasında, o konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum.



HİÇ KİMSEYE GÜVENMİYORUM



- Şu anda yanlız olma sebebiniz erkeklere güvenmemenizden mi kaynaklanıyor?



Hiç kimseye güvenmiyorum. Sekiz yıldır yalnızım ve inanır mısınız hálá dinlenemedim. Nasıl böyle bir yükün altında kaldım ve dayanabildim diye kendime şaşıyorum.



- Neden bu kadar sessiz kaldınız?



Müzik piyasasına girmeye çalışırken, bir anda fettan bir kadın olarak gösterildim. Ben çok çirkin biri miydim ki, ablamın kocasını ayartayım! Bütün bunların nasıl olduğunu ablam çok iyi biliyor. "Gündeme gelmek için konuşuyor" derler diye hep sustum.



-Ablanız hiç arayıp sordu mu?



Rahmetli annem anlatmıştı. Ablamın ikinci eşi benimle ilgili kötü haber çıktığı zaman ablama gazeteyi "Bak çikolatan" diye gösteriyormuş. Allah herkesin çikolatasını verecek. Şimdi ben bir albüm yapayım, Amerika’da bile olsa benimle ilgili yorumları çıkar. Ama ben müziği bırakayım, sesleri çıkmaz.



BANA ÇOK BÜYÜ YAPILIYOR



- Bir dönem filmlerde de rol aldınız. Neden sinemaya devam etmediniz?



Yedi tane filmim var, onlar da şarkılarımın filmleriydi. En çok "Dilektaşı"nı beğenirim. Hep işlenmiş senaryoları önüme getirdikleri için sinemaya devam etmedim.



- Yeni bir albüm çıkarmayı düşünüyor musunuz?



Benim 50’nin üstünde yeni bestem var. Bana büyü yapmayı bıraktıkları zaman, bunları sevenlerimle paylaşacağım. Bana yapılan büyü kimseye yapılmamıştır.



Evimde, kapımda, arabamda aklınıza ne geliyorsa buldum. Domuz yağları, düğümler... İş yapacağım kişiler ilk başta çok hevesleniyorlar, ama sonrasında bir şeyler oluyor ve iş yapamıyoruz. Bu gidişle kendi albümümü de kendim yapacağım. Ne de olsa telif haklarım kimsede değil.



Yıllardır küsler



Gülden Karaböcek’in ablası Neşe Karaböcek’in kocası Atilla Alpsakarya’la ilişki yaşaması ve bunu öğrenen Neşe Karaböcek’in eşinden ayrılması, o dönem magazin basının gündemine oturmuştu. Daha sonra evlenen Gülden Karaböcek ve Atilla Alpsakarya’nın bir oğulları oldu, ama birkaç sene sonra boşandılar. Neşe Karaböcek, röportajlarda bu konuyla ilgili "O benim kocamı elimden aldı. Anadolu’da bu yüzden cinayetler işleniyor. Onunla asla barışmam. Gülden’i mezara kadar affetmeyeceğim" açıklamalarında bulundu.



Gülden Karaböcek ise "Beni fettan bir kadın olarak göstermek istedi ablam. Beni ölmemi isteyecek kadar kıskanıyordu ve müzik piyasasında olmamı istemiyordu. Ama bu evliliğe beni olaylar zorladı, çünkü tek başıma ortada kaldım. Annem ve babamı da bana düşman etti" diyor.