ABD’yle ‘olumsuz’ konuları konuştular

Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği, iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı öğrenildi. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklamada “İkili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır” denildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “McMaster ve Kalın, ikili ilişkileri etkileyen meseleleri de ayrıntılı şekilde aldı ve terörizmin tüm çeşitlerine karşı ortak savaşı geliştirmenin yollarını aradılar” bilgisi verildi.

TILLERSON GELİYOR

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bu hafta Ankara’ya yapacağı ziyarette öncelikli olarak Suriye’deki gelişmeler ele alınacak. Ayrıca Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşları ve ABD misyonlarında görevli Türk vatandaşlarının durumu da görüşülecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tillerson’ın 11-16 Şubat tarihleri arasında Ürdün, Türkiye, Lübnan, Mısır ve Kuveyt’i ziyaret edeceğini açıklamıştı. Tillerson’un yarın ya da perşembe günü Ankara’ya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri’nden bir yetkili “Afrin’deki operasyonlar konusunda ve Suriye’nin kuzeyindeki sınır hattı boyunca itidalli olmalarını isteyeceğiz. Zorlu bir görüşme olacak” açıklaması yapmıştı.