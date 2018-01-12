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    ABD’yle bu kez ‘seyahat’ krizi

    Serkan DEMİRTAŞ/ANKARA
    12.01.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    ABD, yurtdışına gitmeyi planlayan vatandaşları için yeni uygulamaya koyduğu seyahat danışma dizininde, Türkiye’yi Sudan ve Venezuela gibi güvenlik açısından 3’üncü kategori riskli ülkeler arasında gösterdi ve Türkiye’ye gideceklere “Yeniden düşünün” uyarısını yaptı. Bu yeni planın Washington’da açıklanmasının hemen ardından ABD’nin Ankara Büyükelçilik Maslahatgüzarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve Ankara’nın rahatsızlığı iletildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 10 Ocak günü yürürlüğe giren yeni uygulamasında dünyadaki ülkeleri güvenlik açısından 4 ana kategoriye ayırıyor. Bu listede Türkiye; Sudan, Rusya, Venezuela, Pakistan ve Guatemala ile “Gitmeyi tekrar düşünün” başlıklı 3’üncü kategoride yer alıyor. “Seyahat etmeyin” içerikli 4’üncü kategori ise Yemen, Mali, Libya ve Somali gibi iç savaş ya da çatışmaların yaşandığı ülkeleri içeriyor.

    Her ülkenin güvenlik durumuyla ilgili ayrı bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı web sitesinde Türkiye’ye de geniş bir bölüm ayrılıyor. “Terörizm ve keyfi tutuklamalar nedeniyle Türkiye’ye seyahat etmeyi tekrar düşünün. Bazı bölgeler yüksek riskli” denilen uyarıda terör nedeniyle gidilmemesi istenen şehirler ‘Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şirnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkâri ve Bitlis’ olarak gösteriliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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