ABD'yi korkutan istihbarat! Sivil kayıplara yol açmak için

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, cihatçıların bıçaklı ve araçlı saldırılara düzenleyerek üyelerini ‘bağlı' tuttuğunu ve 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılara benzer büyük bir saldırı planladığını bildirdi. Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde konuşan Duke, cihatçıların büyük sivil kayıplara yol açmak adına uçakları düşürmeye dair planlar yaptığına dikkat çekti. DEAŞ'in şuan ‘geçiş dönemi'nde olduğunu vurgulayan Duke, örgütün büyük bir saldırıya odaklandığını ifade etti. Duke, "DEAŞ veya diğerleri olsun, terör örgütleri 11 Eylül'de yaptıkları gibi büyük bir patlama istiyor. Uçak düşürmek istiyorlar, istihbarat bu konuda net" diye konuştu.



'ABD'DE TERÖR TEHDİDİ ÜST SEVİYEDE'



Öte yandan Duke, ABD için terör tehdidi seviyesinin son derece yüksek olduğunu dile getirdi. ‘Bir başka 11 Eylül saldırısı tehdidine' karşı alınan önlemlerin neler olduğuna dair soruya Duke şöyle yanıt verdi: "Konuşamayacağımız sıkı önlemler üzerinde çalıştık. Deplasman maçını oynamaya çalışıyoruz ve bu, onların güvenli bölgelerinde ve evlerinde onlara karşı işe yarıyor." Dün de İngiliz İç İstihbarat Servisi'nin (MI5) Başkanı Andrew Parker, ülkesinin şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söylemişti. Sputnik