Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>ABD'yi korkutan istihbarat! Sivil kayıplara yol açmak için

    ABD'yi korkutan istihbarat! Sivil kayıplara yol açmak için

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:

    ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, DEAŞ ve diğer başka örgütlerin 11 Eylül saldırıları kadar büyük ölçekli bir saldırı planladığını açıkladı.

    ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, cihatçıların bıçaklı ve araçlı saldırılara düzenleyerek üyelerini ‘bağlı' tuttuğunu ve 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılara benzer büyük bir saldırı planladığını bildirdi. Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nde konuşan Duke, cihatçıların büyük sivil kayıplara yol açmak adına uçakları düşürmeye dair planlar yaptığına dikkat çekti. DEAŞ'in şuan ‘geçiş dönemi'nde olduğunu vurgulayan Duke, örgütün büyük bir saldırıya odaklandığını ifade etti. Duke, "DEAŞ veya diğerleri olsun, terör örgütleri 11 Eylül'de yaptıkları gibi büyük bir patlama istiyor. Uçak düşürmek istiyorlar, istihbarat bu konuda net" diye konuştu.

    'ABD'DE TERÖR TEHDİDİ ÜST SEVİYEDE'

    Öte yandan Duke, ABD için terör tehdidi seviyesinin son derece yüksek olduğunu dile getirdi. ‘Bir başka 11 Eylül saldırısı tehdidine' karşı alınan önlemlerin neler olduğuna dair soruya Duke şöyle yanıt verdi: "Konuşamayacağımız sıkı önlemler üzerinde çalıştık. Deplasman maçını oynamaya çalışıyoruz ve bu, onların güvenli bölgelerinde ve evlerinde onlara karşı işe yarıyor." Dün de İngiliz İç İstihbarat Servisi'nin (MI5) Başkanı Andrew Parker, ülkesinin şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söylemişti. Sputnik

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri