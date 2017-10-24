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    ABD'yi karıştıran sözler: Trump’ın ses tonu beni ağlattı

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

    ABD bir süredir Başkan Trump’ın başsağlığı dilemek için aradığı Nijer’de ölen ABD askerinin eşini rencide ettiğine dair söylentilerle çalkalanıyor. Askerin eşi sessizliğini bozarak Trump’ın eşinin adını hatırlamadığını belirterek “Sesindeki ton beni ağlattı” dedi.

    ABD’nin bir numaralı gündem maddelerinden biri Başkan Donald Trump’ın eşi Nijer’de bir baskında ölen Amerikalı askerin eşine başsağlığı için açtığı telefon konuşmasında sarfettiği iddia edilen sözler. Buna göre Trump, askerin dul eşine ‘Orduya yazılan biri başına nelerin gelebileceğini bilir’ şeklinde bir imada bulunduğu iddia ediliyordu.

    ABDyi karıştıran sözler: Trump’ın ses tonu beni ağlattı

    İşte 4 Ekim’de Nijer’de DEAŞ ile çıkan çatışmada ölen dört askerden biri olan Çavuş David Johnson’ın eşi ilk kez sessizliğini bozdu. Pazartesi günü ABC’nin ‘Günaydın Amerika’ programına katılan Myeshia Johnson, Başkan Trump ile geçen konuşmalarını şöyle aktardı: “Başkan, ‘Eşimin orduya yazıldığında nereye girdiğini bildiğini, ancak yine de bunun acı verici’ olduğunu söyledi. Sesindeki ton, eşimin adını hatırlamayadığını söylemesi beni çok öfkelendirdi, ağladım.”

    ABDyi karıştıran sözler: Trump’ın ses tonu beni ağlattı

    TRUMP TWEET ATTI

    Eşinin naaşını görememiş olmaktan da üzüntü duyduğunu söyleyen genç kadın, “Onu görmem gerekiyor, böylece onun eşim olduğunu bileyim. Niye bana parmağını, ya da saçını göstermediklerini bilemiyorum” dedi. Röportaj sonrasında Twitter’da yazmaya başlayan ABD Başkanı Trump, “Çavuş David Johnson’ın dul eşiyle çok saygılı bir görüşmemiz oldu, hiç tereddüt etmeden başından itibaren adını söyledim” dedi.

    ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ise 4 Ekim saldırısıyla ilgili aydınlatılması gereken durumlar olduğunu belirterek, istihbarat ya da ekipman eksikliği olup olmadığının ve Johnson’ın bedeninin alınmasının niye iki gün sürdüğünü araştırdıklarını kaydetti.

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