ABD’yi karıştıran kitap: Zehirlenmekten korkuyor, hamburger yiyor

ABD Başkanı Donald Trump hakkında çıkan yeni bir kitap Beyaz Saray’a ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Gazeteci Michael Wolff’un kaleme aldığı ‘Gazap ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ı’ adlı kitapta Trump’ın aslında ABD Başkanı olmak istemediği, Beyaz Saray’daki hayata alışamadığı, zehirlenmekten korktuğu gibi iddialar yer aldı. Kitap için 200’den fazla görüşme yaptığını aktaran Michael Wolff, bazı olaylara ilişkin farklı kaynakların birbiriyle çelişen şeyler söylediğini belirtirken, bunu okuyucunun yargısına bıraktığını belirtti.

‘MELANIA ÜZÜNTÜDEN AĞLADI’

Kitapta Trump’ın seçime başkanlık için değil popülerliğini artırmak için girdiği iddia ediliyor. Kitapta şu ifadeler yer alıyor: “Kaybettiğinde Trump aşırı ünlenecek ve ‘Sahtekâr Hillary’ye (Trump’ın Hillary Clinton için kullandığı ifade) karşı ‘mağdur’ olmuş olacaktı. Kızı Ivanka ve damadı Jared uluslararası ünlüler olacaktı. Kaybetmek herkesin işine geliyordu. Seçim gecesi akşam 20.00’den sonra Trump’ın kazandığı belli olunca Donald Trump Junior, bir arkadaşına, babasının hayalet görmüş gibi gözüktüğünü söyledi. Melania gözyaşları içindeydi ancak sevinçten değildi.” First lady Melania Trump ise kitaptaki ağladığına ilişkin iddiayı reddetti.

YATAK ODASINI AYIRDI

Wolff’a göre Trump’ın Beyaz Saray hayatına uyum sağlaması kolay olmadı. Trump, kendisinin uyuduğu oda için ayrı bir kilit istedi ve yatak odasını eşi Melania’dan ayırdı. Gizli servis görevlileri Trump’a odaya girebilmeleri gerektiğini anlattı. Bunun üzerine Trump bazı kurallar belirledi. Bunlardan biri de kimsenin hiçbir şeye ve özellikle de diş fırçasına dokunmamasıydı. Trump, bir keresinde yere bıraktığı bir gömleği kaldıran temizlikçiyi azarlayarak “Eğer gömleğim yerdeyse, onun yerde olmasını istediğimdendir” demişti.

Wolff, “Uzun süredir zehirlenmekten korkuyordu. Fastfood restoranında yemeyi sevmesinin nedenlerinden biri kimsenin onun geldiğini bilmemesi ve yemeğin güvenli şekilde önceden hazırlanması” diye yazdı.

ARKADAŞ EŞLERİNE İLGİ GÖSTERDİ

Kitapta, Trump’ın yakın arkadaşlarının eşleriyle birlikte olmaya çalıştığına dair ifadeler de bulunuyor. Kitapta şu iddialar yer alıyor: “‘Trump, hayatı yaşanılır kılan şeylerden biri arkadaşlarınızın eşlerini yatağa götürmektir’ demeyi severdi. Bir arkadaşının karısının peşine düştüğünde kadını ikna etmek için kadının kocasını ofisine davet ederdi. Cinsel bir konu açan Trump, adama “Karından daha iyi birileriyle yatmalısın. Los Angeles’tan kızlar geliyor. Yukarı çıkıp iyi vakit geçirebiliriz” gibi laflar ederdi. Bu sırada konuşmayı da açık telefondan hoparlörle adamın eşine dinletirdi.”

Kitap dünya medyasında bomba etkisi yaratırken Başkan Trump’ın avukatı Charles Harder, yazar ve yayıncıya ihtarname çekerek, 9 Ocak’ta piyasaya çıkacak kitabın yayınının durdurulmasını istedi.

Beyaz Saray’da Oval Ofis, Kabine Odası ve Durum Odası’nın bulunduğu Batı Kanadı’na hem konukların hem de personelin cep telefonları dahil kişisel cihazlarıyla girmeleri gelecek hafta itibarıyla yasaklanıyor.

‘IVANKA TRUMP TUĞLA KADAR APTAL’

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın ABD Başkanı olmayı hedeflediği iddia edildi. Buna göre Trump’ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner, fırsat doğduğu an Ivanka’nın ABD Başkanlığı’na adaylığını koyması üzerine aralarında anlaştı.

Kitapta Ivanka’nın, babasının saçlarıyla dalga geçtiği de belirtildi. Ivanka, babasının başının kel tarafını saçıyla kapatmasını alay konusu yapıyordu. Ivanka, babasının turuncu-sarı karışımı saç renginin ise saçı daha koyu yapan bir boyadan kaynaklandığını söylüyordu. Buna göre Trump, saçına boyayı sürdükten sonra pek sabırlı olmadığı için hemen yıkıyor ve saçı da çok koyulaşmadan mevcut durumdaki rengini alıyor.

Kitapta görüşlerine başvurulan isimlerden biri olan eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon ise Ivanka Trump için “Tuğla kadar aptal” ifadesini kullanıyor.

KİTABIN YAZARI TARTIŞMALI

Kitabın yazarı Michael Wolff’un kendisi de tartışmalı bir isim. Washington Post gazetesi, Wolff’a yönelik tamamen olayları çarpıttığına ve bazen çarpıtmanın da ötesine geçip tamamen kendisinin bir senaryo kurduğuna dair suçlamalar olduğunu yazdı.

BANNON’DAN OĞUL TRUMP’A ‘HAİN’ SUÇLAMASI

Kitabın en çarpıcı noktalarından biri de eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Steve Bannon’un Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. ile Rus yetkililerin, 2016 ABD Başkanlık seçimindeki görüşmesini ‘haince’ ve ‘vatanseverce değil’ şeklinde nitelemesi oldu. Kitaptaki anlatıma göre Bannon şöyle konuştu: “Kampanyadaki üç üst düzey adam, avukatları olmadan yabancı bir hükümetle Trump Tower’da 25’inci kattaki konferans odasında buluşmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. Eğer bunun haince olmadığını ya da vatanseverliğe aykırı olmadığını düşündüyseniz bile hemen FBI’a haber vermeliydiniz”. Bannon’a görevli olduğu dönemle ilgili açıklamaması gereken şeyleri kamuoyuna açıkladığı ve ABD Başkanı Trump ve ailesi hakkında karalayıcı konuştuğu gerekçesiyle dava açılması bekleniyor.

BAŞKAN: BANNON AKLINI KAYBETTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise kitapta aleyhine konuşan Bannon’a cevap olarak “Kovulduğunda sadece işini değil aklını da kaybetti” diye cevap verdi. Trump, açıklamasında, “Steve’in bizim tarihi zaferimizle çok az ilgisi var. Bu zafer, bu ülkenin unutulmuş erkekleri ve kadınlarıyla geldi. Steve, benim tabanımı temsil etmiyor. O sadece kendisi için çalışıyor. Steve, muhalefet partisi dediği medya ile savaştaymış gibi davranıyor, ama Beyaz Saray’daki zamanını dışarıya yanlış bilgiler sızdırarak kendisinin olduğundan daha önemliymiş gibi göstermeye harcadı. Tek iyi yapabildiği şey bu” ifadelerini kullandı.